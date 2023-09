Il noto colosso dello streaming Netflix ha fatto di nuovo centro con la sua nuova serie tv. Stiamo parlando di One Piece, ispirata ai celebri manga e anime realizzati da Eiichirō Oda. Arrivata dal 31 agosto 2023, questa serie tv ha riscosso un enorme successo senza eguali e tutti sono in attesa di un ormai certa seconda stagione confermata da Netflix. Le scene girate per registrare la serie tv sono state numerosissime, ma una in particolare è stata molto difficile da realizzare per il protagonista interprete di Luffy, ovvero Iñaki Godoy.

One Piece su Netflix, ecco la scena più difficile da girare per il protagonista

L’attore Iñaki Godoy, ovvero l’interprete del protagonista Monkey D. Luffy, ha raccontato in una intervista come è stato girare le scende di One Piece su Netflix. Per l’attore, in particolare, sono state particolarmente difficili alcune scene, fra chi quelle girate in acqua e quelle in cui interagisce con l’attore Morgan Davies, che interpreta il personaggio di Kobi.

“Non ho mai girato una scena in aria. Oppure sott’acqua, anche quello è stato pazzesco. Aprivo gli occhi e trovavo subacquei con le telecamere che mi riprendevano. E dovevo anche agire, sott’acqua! Per me era qualcosa di nuovo. La scena subacquea è stata piuttosto dura fisicamente parlando, perché l’acqua era ghiacciata. Ma quella non è stata la scena più difficile da girare. Penso che per me la cosa più difficile da filmare… ho avuto questa scena con Koby su un gommone, in cui parliamo di sogni e del fatto che vuole diventare un marine. Quella scena in particolare, è stata una delle mie prime scene che ho girato. Era una scena molto importante perché Luffy è incentrato sui sogni. Quindi sapevo che dovevo realizzarla nel modo giusto. Questo è ciò di cui parla il personaggio. E ci sono molte cose che ho fatto all’inizio di quella scena che ho cambiato. Ho fatto le prove con il regista e penso che abbia funzionato piuttosto bene. Ma sicuramente è stato un processo arrivare a quel punto. C’è questo lato di Luffy che… è molto gentile e carino. Non è solo una palla di energia. È una palla di energia che ascolta.”