NOW Premium è ufficialmente GRATIS per gli abbonati

Il mondo dello streaming sta cercando di fare tutti i passi necessari per provare a relegare ai margini l’illegalità e le IPTV. Proprio per questo motivo i principali colossi hanno lavorato tanto durante l’estate, proprio per cominciare il mese di settembre alla grande. NOW è una delle aziende più attive e nell’ultima giornata avrebbe lanciato il suo nuovo listino prezzi.

All’interno della sua offerta è stata annunciata una nuova opzione che è quella Premium, la quale può essere sottoscritta dai già clienti attivi con il servizio di streaming ondemand di Sky. In questo caso non ci sarà un prezzo ulteriore da pagare, con i clienti che potranno aggiungerla praticamente gratis al loro Pass.

Questo consentirà di migliorare l’esperienza di visione. La disponibilità di questo nuovo piano Premium avverrà dal prossimo 28 settembre e consentirà a tutti di dare un massimo di due dispositivi in simultanea su tutti i Pass in attività. È ovviamente compreso anche lo sport.

NOW lancia il suo nuovo abbonamento Premium

Come detto, per i già clienti il nuovo abbonamento Premium potrà essere attivato senza alcun costo aggiuntivo, per cui il prezzo scelto in passato non subirà alcun cambiamento. Bisogna comunque fare attenzione, siccome tale novità può essere disattivata dal cliente e questo prevede dal rinnovo successivo quel che segue:

NOW disponibile solo su un dispositivo;

La presenza di pubblicità nei contenuti ondemand;

Assenza del Dolby Digital 5.1 in favore dell’audio stereo semplice;

5 euro al mese da pagare per poter effettuare la riattivazione del Premium.

Nel caso in cui doveste necessitare di informazioni supplementari, potete fare riferimento al sito ufficiale.