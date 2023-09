Netflix ha TRE serie TV bellissime: ecco quali sono

Avete già dato un’occhiata al catalogo di Netflix per questo mese di settembre? Secondo quanto riportato potrebbe essere uno dei più prolifici dell’intero 2023.

Sono infatti diverse le serie TV arrivate in esclusiva sulla piattaforma più famosa nel mondo dello streaming. In basso c’è un rapido resoconto delle prime tre secondo il pubblico.

Netflix, queste sono le tre serie che hanno fatto scatenare il pubblico a settembre

Dopo il lancio di tanti contenuti interessanti durante gli scorsi mesi, Netflix ha conservato per settembre ottime produzioni. Il colosso infatti sta raccogliendo i frutti del suo lavoro con gli utenti che stanno apprezzando alla grande quanto pubblicato.

In primo luogo la serie TV che sta generando record su record è sicuramente One Piece. Basata sulle vicende dell’omonimo anime giapponese con a capo Rubber e la sua ciurma, questa serie vedrà ripercorrere episodio dopo episodio la grande rotta per arrivare al One Piece, il tanto ambito tesoro. La differenza è che Rubber, si chiamerà Monkey D. Luffy, ma per il resto i cambiamenti saranno davvero minimi, anche nel look dei personaggi, praticamente uguali al cartone.

Al secondo posto nella classifica di gradimento su Netflix c’è sicuramente Who is Erin Carter?. Questa serie vedrà una ragazza a Barcellona intenta a risolvere alcune situazioni palesatesi improvvisamente nella sua vita, tra pistole e corse contro il tempo .

Al terzo posto torna una vecchia conoscenza di Netflix, ovvero Ragnarok, giunta alla sua terza stagione. Per chi non l’avesse mai vista, la vicenda narra di un popolo, quello scandinavo, soggetto all’inquinamento e allo scioglimento dei ghiacci; occorrerà la mano di un eroe per salvarlo.