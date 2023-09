Una palla di fuoco ha attraversato ed illuminato il cielo notturno della Turchia di un affascinante colore verde disintegrandosi del tutto. La meteora, del tutto inaspettata, è stato catturata in video e in foto da diverse persone che ne state totalmente stupite.

L’evento, accaduto il 2 settembre, sta facendo il giro del web. In particolare, c’è un video dove un piccolo bambino sta giocando allegramente con il suo palloncino quando un bagliore si staglia tra le nuvole.

La meteora più luminosa di Venere

Per l’American Meteor Society, una meteora può essere anche chiamata “palla di fuoco” se questa appare più luminosa del pianeta Venere. Questo vuol dire che anche in una giornata assolata, si potrebbe perfettamente vedere. Il caso turco sembra essere proprio questo dalle testimonianze. Si trattava infatti di una roccia dalle dimensioni notevoli che ha illuminato il cielo grazie alla frizione avuta con l’atmosfera terrestre.

Normalmente le meteore cominciano ad emanate luce quando gli strati più esterni vengono staccati via quando entra in contatto con l’atmosfera. Ciò che le rende luminose, quindi, è lo svelarsi del loro nucleo metallico, che brucia a causa del surriscaldamento. Ma perché il colore verde? Esso è dovuto alla presenza di materiali come ferro o nickel, presenti in quasi tutti i nuclei dei meteoriti.

Eventi di questo tipo non sempre hanno una buona fine. Possono infatti causare anche grandi danni, ma in questo caso, fortunatamente, non risultano esserci stati feriti dovuti alla caduta dei detriti. Diverso fu il caso della palla di fuoco esplosa in Russia nel 2013 a Chelyabinsk. L’onda d’urto che si venne a creare dopo l’esplosione ebbe esiti disastrosi, equiparabili a quasi 500 chilotoni di TNT, 30 volte maggiore rispetto all’energia emanata dalla bomba sganciata dall’esercito americano su Hiroshima.