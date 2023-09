Un volantino inedito ed esclusivo è stato attivato nel periodo da MediaWorld, al suo interno si possono trovare tantissimi contenuti molto interessanti, tra cui ad esempio smartphone di qualità superiore, in vendita a prezzi decisamente bassi e ridottissimi.

La campagna promozionale ha tiratura, come al solito del resto, estremamente limitata nel tempo, ciò sta a significare che gli stessi sconti non dureranno molto, e potrebbero terminare prima di quanto immaginiate. Se volete acquistare dovete affidarvi al sito ufficiale, oppure recarvi in un qualsiasi negozio, per ordini effettuati tramite l’e-commerce, la spedizione è comunque gratuita.

MediaWorld, da urlo con questo volantino speciale

Un volantino MediaWorld di assoluta qualità è disponibile nei punti vendita sparsi per il territorio fino al 14 settembre, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di aggiungere al proprio carrello i migliori device in circolazione, spendendo comunque cifre inferiori al normale. Tra i prodotti da non perdere di vista non possiamo che annoverare tutti i top di gamma di casa Samsung, come Galaxy S23 Ultra, il migliore in circolazione ed in vendita a 1199 euro, oppure uno a scelta tra Galaxy S23+, che costa solamente 999 euro, per finire con il più economico del trittico, il Galaxy S23, proposto a 849 euro.

Da non perdere assolutamente di vista nemmeno Galaxy Z Flip5, che oggi viene proposto al pubblico con una spesa finale che si aggira attorno ai 1249 euro, rappresentando a tutti gli effetti un buon compromesso sul quale fare affidamento. Tutti gli sconti sono validi anche sull’e-commerce.