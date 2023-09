MediaWorld mette alle strette Unieuro con il lancio di una campagna promozionale che appare davvero unica, proprio per la sua grande capacità di infondere nell’utente finale una calma ed un risparmio praticamente mai visti prima d’ora. Il volantino è disponibile per tutti fino al 14 settembre, con questo avete poco tempo a disposizione per spendere poco.

Ricordatevi, ad ogni modo, che i singoli acquisti possono tranquillamente essere completati anche online sul sito, così da avere la merce direttamente a domicilio, e non dover minimamente preoccuparsi degli eventuali costi accessori di spedizione. Il risparmio da MediaWorld è valido in ogni negozio, senza differenze particolari, mentre le scorte dovrebbero comunque essere più che sufficienti.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon, li avrete a disposizione gratis solo su questo canale Telegram ufficiale.

MediaWorld, tantissimi sconti da non credere

Con il Back To School di MediaWorld, tantissimi utenti si ritrovano nelle migliori condizioni per risparmiare sui propri acquisti, grazie sopratutto alla presenza di una buonissima dose di sconti applicati sugli smartphone di ultima generazione.

All’interno del volantino troviamo tutta la fascia più alta della telefonia mobile di Samsung, con soluzioni del calibro di Samsung Galaxy Z Flip5, in vendita a 1249 euro, oppure anche i nuovissimi top di gamma di qualità: Galaxy S23 Ultra a 1199 euro, Galaxy S23 a 849 euro, Galaxy S23+ a soli 999 euro. Per l’ultimo trittico, nello stesso periodo almeno, Samsung ha lanciato la campagna di rimborso, per questo motivo consigliamo di controllare il sito ufficiale dell’azienda, oltre a quello di MediaWorld, per maggiori informazioni in merito.