Un volantino davvero pazzesco, quasi unico nel suo genere, vi attende oggi da Lidl, con la possibilità comunque di approfittare di un risparmio specialissimo, e prezzi che vengono ridotti di molto rispetto al listino originario, anche per quanto riguarda la tecnologia di ultima generazione.

Gli utenti che oggi sono interessati a completare l’acquisto, devono comunque ricordare che gli ordini possono essere effettuati solamente nei negozi fisici in Italia, senza vincoli regionali di vario genere. In parallelo, le scorte potrebbero risultare limitate, per questo motivo consigliamo di velocizzare l’acquisto.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto Amazon in regalo gratis e grandissimi prezzi bassi speciali.

Lidl, volantino dalle mille offerte speciali

Sono davvero tantissimi i prodotti per la casa in promozione da Lidl, ancora solamente oggi, domenica 10 settembre. Al netto degli innumerevoli dispositivi per il fai-da-te, la nostra attenzione viene catturata dal piccolo tritatutto elettrico, il cui costo è di soli 9,99 euro.

Marchiato Silvercrest, il prodotto presenta una parte superiore realizzata in plastica nera, con tanto di pulsante centrale per il funzionamento, ed inferiormente il piccolo contenitore trasparente (sempre in plastica). La potenza massima raggiungibile è di 260W, è possibile acquistarlo in tre colorazioni differenti, mentre il contenitore ha una capacità di 300ml.

In confezione sarà possibile trovare 2 lame differenti, utilissime per raggiungere tagli e sminuzzamenti altrettanto unici nel loro genere; se interessati è incluso anche un disco emulsionante, utile per montare la panna, così da rendere il prodotto ancora più versatile di quanto lo possa già essere in queste condizioni.