Lidl è da sempre un supermercato pronto a fare pazzie per i propri clienti, come oggi con il volantino che tutti vogliono assolutamente godere al massimo, data la presenza di prezzi fortemente più bassi del normale, sia sulla tecnologia che sui beni di prima necessità.

L’idea di Lidl è sempre la stessa, fornire al consumatore finale il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, così da essere sicuri di catturarne l’attenzione, invogliandoli a recarsi personalmente in negozio in tempi relativamente brevi. Oggi è possibile risparmiare al massimo, ricordando proprio una delle limitazioni più importanti: gli acquisti non possono essere effettuati tramite il sito ufficiale.

Lidl, la tecnologia è in regalo solamente oggi

La nuova settimana di Lidl si apre con interessanti sconti per il fai-da-te, sempre con prodotti marchiati Parkside, infatti in queste calde giornate settembrine gli utenti potranno pensare di acquistare un Compressore da 24 litri, pagandolo solamente 129 euro (20 euro in meno rispetto al listino di 149 euro).

Un prodotto eccezionale sotto molteplici punti di vista, può essere regolato manualmente tra 0 e 8 bar, ha una potenza di aspirazione di 213 litri al minuto, con una rumorosità di 69 dB massima, dettata dalla presenza di un motore a 2 cilindri generalmente silenzioso. Una volta collegato alla presa di corrente, il consumo si aggira attorno a 1,1kW.

Dal momento dell’acquisto avrete la possibilità di godere di 3 anni di garanzia, contro i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati eventualmente dagli utenti stessi.