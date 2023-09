Antichi racconti popolari e fiabe sono state narrate per anni in tutto il mondo. Creature incantate, luoghi fantastici e mostri che si nascondono nell’ombra hanno reso città e Paesi famosi. Prendiamo ad esempio la Transilvania, con la figura di Dracula, o la leggenda il mostro di Loch Ness in Scozia.

Quest’ultimo è proprio quello che ci interessa perché in questo periodo centinaia di cacciatori hanno fatto rotta verso il famoso lago per cercare di catturare Nessie. Si tratta della più grande ricerca degli ultimi 50 anni. Ad avviare l’iniziativa è stato lo stesso Loch Ness Centre, attirando così tutti gli appassionati.

Una leggenda che vive da centinaia di anni

A questo evento hanno fatto iscrizione oltre 200 persone. Il desiderio di toccare con mano la terra di una delle leggende più famose in tutte il mondo è stato come il canto delle sirene: impossibile resistergli. Altri 100 aspiranti cacciatori hanno prenotato per partecipare all’evento virtualmente, restando nella propria abitazione.

Una spedizione simile era avvenuta solo nel 1972, dove un ambizioso gruppo di ricerca si spinse verso il lago per cercare una volta per tutte di scovare l’antica creatura. Tuttavia, il lago è stato scandagliato da esperti moltissime volte e nessun mostro infesta le acque scozzesi.

Persino scienziati hanno cercato prove dell’esistenza di Nessie, facendo esperimenti sul DNA, ma hanno trovato nulla. I ricercatori, inoltre, credono che gli avvistamenti siano legati solo a delle grandissime anguille, tipiche della fauna locale. Inoltre, il lago di Loch Ness ha pochissimi nutrienti, come potrebbe una creatura così enorme sopravvivere a tali condizioni? La speranza però non muore, i sogni sopravvivono.

Persino la scienza perde contro la potenza delle leggende e della fantasia. Non possiamo negare, poi, che sfruttare tali storie sia un’ottima strategia di marketing. La scozia è visitata da milioni di visitatori solo per questo motivo ogni anno. Se anche esistesse un essere vivente del genere, molto meglio che resti nell’ombra, al sicuro dagli umani.