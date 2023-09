Gli utenti sono seriamente a rischio multa dal momento in cui decidono di guardare Sky e DAZN tramite l’IPTV, la stretta del Governo si è fatta nel tempo sempre più pressante, tanto da spingere verso il totale abbandono di un meccanismo che negli ultimi anni ha letteralmente spopolato sul territorio nostrano.

I numeri sono a dir poco impietosi, dovete infatti sapere che sono oltre 10 milioni gli utenti che ultimamente hanno abbracciato l’IPTV (solo in italia), portando a perdite miliardarie per tutti il sistema Calcio. Non parliamo solamente di mancati introiti per l’emittente televisiva, quanto proprio un gettito che non arriva nelle tasche delle stesse società sportive, con conseguente calo di attrattività della Serie A.

IPTV, gli utenti rischiano multe molto salate

Guardare l’IPTV, almeno per fruire dei suddetti contenuti, è una pratica completamente illegale da evitare accuratamente, poiché a tutti gli effetti il rischio è di incappare in una multa (o sanzione) abbastanza importante: si parte da 516 euro, ma nei casi più gravi possono anche superare le migliaia di euro.

Da sapere che la scelta del Governo è stata quella di puntare forte sulla tempestività di azione, ecco quindi che ha deciso di conferire maggiori poteri all’AGCOM, dandole la possibilità di intervenire in tempi brevissimi dal momento in cui si dovesse effettivamente registrare l’invio del segnale da parte di un qualsiasi utente (si parla di entro 30 minuti dalla scoperta). Non sappiamo effettivamente quale sarà il futuro, ma di una cosa siamo certi: l’IPTV sembra avere vita molto breve.