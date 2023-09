Guardare Sky e DAZN gratis senza correre rischi, utilizzando appunto l’IPTV, non è più possibile ormai, il Governo ha deciso di stringere la morsa attorno all’illegalità del fenomeno, cercando in tutti i modi di scoraggiare gli utenti, ed allo stesso tempo di individuare i responsabili.

Nel 2022, dati alla mano, sono stati oltre 10 milioni gli italiani che hanno deciso di correre il rischio dell’illegalità dell’IPTV, andando contro tutto e portando ad una perdita importante per il sistema calcio. La stessa DAZN ha difatti comunicato che sono centinaia di milioni il denaro venuto a mancare nelle casse di tutto il sistema (non solo l’emittente televisivo), introiti che avrebbero potuto fare la differenza, anche nel miglioramento delle infrastrutture.

IPTV, i rischi sono davvero incredibili

La morsa del Governo ha avuto inizio con l’inasprimento delle pene, se scoperti ad utilizzare IPTV per guardare Sky e DAZN gratis, oggi si rischia una multa da almeno 516 euro, fino a qualche migliaia di euro, che sfocia in una pena detentiva, nel momento in cui fosse recidiva (o fosse l’utente che trasmette a tutti gli effetti il segnale).

Per contrastare la diffusione dell’IPTV sono convinti che sia necessario reagire con tempestività, ecco quindi che è stato pensato di dare maggiori poteri all’AGCOM, la quale si ritrova a poter interrompere il segnale in 30 minuti, così da impedire ai fruitori di accedere alla partita in libertà.