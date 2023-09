L’evento autunnale di Apple è ormai alle porte. Tra soli pochi giorni avremo finalmente modo di osservare dal vivo i nuovi iPhone 15 insieme alle nuove versioni di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2.

Il 12 settembre Apple svelerà al mondo intero i suoi nuovi dispositivi. Ecco, dunque, cosa aspettarsi dai nuovi iPhone e quelli che potrebbero essere i costi dei quattro modelli.

iPhone 15: ecco il costo dei quattro dispositivi Apple in arrivo!

Siamo ormai vicinissimi al debutto dei dispositivi ma ciò non vieta agli esperti di continuare a diffondere in rete le loro idee su quello che sarà il costo dei quattro iPhone 15 in arrivo. Si dice, infatti, che Apple attuerà un rincaro non del tutto indifferente .

Stando alle notizie più recenti, l’iPhone 15 potrebbe essere disponibile al costo di 799,00 dollari mentre iPhone 15 Plus potrebbe arrivare al costo di 899,00 dollari. I modelli più sofisticati, come iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o Ultra), saranno disponibili rispettivamente al costo di 1099,00 dollari e 1299,00 dollari.

Dunque, pensando al nostro mercato potremmo assistere all’arrivo dei due dispositivi standard rispettivamente al costo di 1029,00 e 1179,00 euro. Mentre l’iPhone 15 Pro potrebbe essere disponibile al prezzo di 1479,00 euro e l’iPhone 15 Pro Max potrà essere acquistato a partire da 1629,00 euro.

Le informazioni sui prezzi dei dispositivi non sono state ancora confermate da Apple ma tra soli pochi giorni avremo modo di verificare la loro affidabilità. Si ricorda che sarà possibile seguire l’evento Apple del 12 settembre anche in diretta, accedendo alla pagina ufficiale apple.it o tramite app Apple TV alle ore 19:00.