Il mondo dei social in estate è stato in parte caratterizzato dal lancio della nuova piattaforma di casa Instagram. Su precise indicazioni di Mark Zuckerberg, con la volontà diretta di garantire una concorrenza a Elon Musk ed alla sua piattaforma X (ex Twitter), il social più popolare al mondo ha lanciato una sua estensione, chiamata Threads.

Threads di Instagram, i numeri già sono da flop

I numeri di lancio di Threads hanno lasciato ben sperare il gruppo di Meta, con una platea di 10 milioni di utenti che subito ha formalizzato la sua iscrizione. Nelle prime ore hanno sposato la causa di Threads volti noti della società civile, tra politici, personalità sportive ed anche numerosi influencers. Il successo della piattaforma però è durato poco, tanto che i numeri si sono sgonfiati sino a spingere gli analisti a parlare ora di un vero e proprio flop.

Su Threads oggi la metà dei profili iscritti non ha un’attività costante e quotidiana. Molti account sono oramai in disuso ed anche le interazioni tra i post sono drasticamente in calo nelle ultime settimane.

Gli addetti ai lavori sono concordi nel vedere le somiglianze tangibili rispetto a X come motivi principale del flop di Threads. Gli account attivi su Threads possono scrivere messaggi e post dalla lunghezza massima di 500 caratteri, uniti anche a foto e video, di lunghezza massima pari a 5 minuti. La piattaforma consente anche di commentare post di amici e followers ed attraverso la sezione “Consigliati”, come già possibile su Instagram o anche su Facebook, si può comunicare con nuove persone.