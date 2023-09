L’immagine ritratta è un dipinto piuttosto antico, divenuto oggetto di interesse non solo degli appassionati d’arte ma anche dei cultori di enigmi. Il quadro, infatti, contiene un’illusione ottica: tre volti sono celati tra i dettagli del disegno.

In prima linea, dove il nostro sguardo si posa, ci sono tre donne vestite da semplici contadine. Ma cosa stanno facendo? Sembra proprio che osservino da lontano i loro amati. Riuscite a trovarli? Questa è la sfida che vi proponiamo e vi avvisiamo che solo pochissime persone sono riuscite a vincere.

L’illusione ottica dei tre innamorati

Più che un quadro o un disegno caratterizzato da sfumature che danno luci e ombre ai dettagli, questo è un vero enigma artistico. Lo scopo è quello di spingere l’osservatore a dare ben più di una sola occhiata, ma anzi di concentrarsi attentamente e scrutare ogni angolo. L’artista, con astuzia e bravura, è riuscito a celare nella sua opera i tre personaggi nel paesaggio, creando un dipinto unico nel suo genere.

L’immagine, come altre illusioni ottiche ed immagini complesse, ha suscitato l’interesse di neurologi e scienziati che cercano di comprendere il funzionamento cerebrale umano. In particolare, in tal caso, le loro analisi si concentrano sulle abilità percettive capace di attivare la materia grigia di colui che osserva il dipinto e di come sappia osservarlo. Come risponde il nostro cervello agli inganni posti davanti al nostro sguardo? C’è chi si arrende e chi invece impiega tutta la propria concentrazione per svelarne il mistero, ma anche chi trova la soluzione in un solo attimo.

Questa variazione è ciò che incuriosisce: cosa definisce il nostro modo di percepire? Comunque, tornando a noi, voi riuscite a trovare i tre baldi giovani? In ogni caso, sappiate che “giocare”, guardare un’illusione ottica e svelarne i misteri è un toccasana per la nostra mente, un allenamento pari a dei pesi per i muscoli delle braccia.

Il nostro consiglio è quello di mettere spesso alla prova voi stessi, gli studi hanno attestato che aiuta a rallentare l’invecchiamento!