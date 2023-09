Il mese di settembre 2023 è particolarmente ricco di offerte di telefonia mobile super interessanti. Quelle di Iliad sono tra le più apprezzate tra gli utenti, dato che ad un costo contenuto sono in grado di offrire davvero tanto rispetto alla concorrenza. Vediamo qui di seguito le offerte proposte per questo mese.

Iliad, ecco le fantastiche offerte mobile da attivare a settembre 2023

Il noto operatore telefonico Iliad aggiorna costantemente il suo catalogo di offerte di rete mobile e molto spesso lancia delle vere e proprie bombe. Anche per il mese di settembre, l’operatore sta proponendo tante interessanti proposte. Come da tradizione dell’operatore, si tratta di offerte un po’ per tutti, sia per chi ha solo bisogno di chiamare sia per chi ha anche necessità di navigare.

Iliad Voce

Minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali

SMS illimitati verso tutti i numeri

40 MB di traffico dati con connettività 4G/4G+

Costo per il rinnovo mensile di 4,99 euro

Iliad Giga 100

Minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati con connettività 4G/4G+

Costo per il rinnovo mensile di 7,99 euro

Iliad Flash 180

Minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali

SMS illimitati verso tutti i numeri

180 GB di traffico dati con connettività 5G

Costo per il rinnovo mensile di 9,99 euro

Iliad Dati 300