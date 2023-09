I giorni conclusivi dell’estate per Iliad sono sempre caratterizzate dalla convenienza delle sue ricaricabili low cost. Nelle ultime settimane però le indiscrezioni parlano di un provider francese sempre più disposto a fare passi in avanti verso le richieste del suo pubblico, a partire da una novità a lungo attesa, ossia il lancio di un’app ufficiale.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

Alcuni addetti ai lavori vicini agli ambienti di Iliad spiegano come il provider francese stia attualmente lavorando alla programmazione di un’app nativa da rendere disponibile su marketplace Android e sull’App Store di iPhone.

Le funzioni di quest’app per gli utenti dovrebbero essere speculari alle funzioni delle app di altri gestori. In primi gli abbonati saranno in grado di ricaricare il loro credito. In secondo luogo, i clienti potranno visualizzare i dettagli della propria offerta attiva ed anche opzionare l’attivazione di ulteriori promozioni.

Questo scenario cambia radicalmente le carte in tavola special per gli utenti con device Android che in futuro non dovranno più scegliere i servizi paralleli, utili per la gestione del profilo Iliad.

Il lancio dell’app rappresenta certamente una grande novità per gli abbonati di Iliad, abbonati che ancora per qualche giorno potranno scegliere una vantaggiosa ricaricabile in edizione limitata. Sino al 14 settembre infatti sarà disponibile la Flash 180. Questa promozione low cost prevede un pacchetto di consumi no limits per le chiamate e per gli SMS con 180 Giga per la navigazione internet anche in 5G al solo prezzo di 9,99 euro ogni trenta giorni.