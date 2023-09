Iliad a settembre continua ad essere l’operatore più popolare in Italia per quanto concerne la telefonia mobile. Il gestore francese continua ad attrarre ogni giorno sempre più clienti grazie alle sue ricaricabili, tra cui spicca ancora per qualche giorno una tariffa disponibile in edizione limitata.

Iliad, a settembre la tariffa da 180 Giga e due offerte segrete

La promozione migliore del momento in casa Iliad è senza dubbio la Flash 180. Questa ricaricabile, che ha temporaneamente sostituto la Giga 150 dai listini, prevede per i clienti il pagamento di una quota di abbonamento pari a 9,99 euro ogni mese. I clienti che sottoscrivono questa tariffa avranno minuti no limits per le chiamate, SMS da inviare a tutti i numeri ed anche 180 Giga per navigare in internet anche la tecnologia del 5G a costo zero. La promozione sarà disponibile sino al prossimo 14 settembre.

Come per altre ricaricabili gli utenti potranno optare per questa tariffa direttamente dal sito ufficiale del provider. Sempre dal sito ufficiale, inoltre, gli abbonati di Iliad potranno optare per due promozioni segrete.

Una prima ricaricabile alternativa alla Flash 180 è la Giga 100. Il costo di questa promozione è più basso, pari a soli 7,99 euro con consumi illimitati per le chiamate e gli SMS e con 100 Giga per la connessione internet anche con il 5G.

Altra ricaricabile da non sottovalutare per gli abbonati è la Dati 300. Questa ricaricabile speciale mette a disposizione del pubblico un pacchetto di 300 Giga per la navigazione di rete anche attraverso la copertura del 5G ad un semplice costo mensile pari a 13,99 euro.