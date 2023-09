L’operatore telefonico Iliad ha annunciato il lancio della app, scaricabile sia da Play Store che da AppStore, quindi disponibile per gli utenti sia Android che iOS.

La creazione dell’applicazione, così come per gli altri operatori, era attesa da parecchio tempo e il suo ritardo ha suscitato non poche polemiche tra i clienti. Molti, infatti, si aspettavano di poter gestire la propria offerta in modo semplice e veloce tramite il proprio smartphone.

L’app Iliad: è davvero utile?

Iliad è uno degli operatori virtuali più apprezzati del territorio italiano. Grazie al suo portafogli di offerte vantaggiose e dai prezzi molto convenienti, ha pian piano scalato la classifica riguardante i servizi di telefonia mobile, piazzandosi tra i primi posti.

Per tale ragione, l’app ufficiale ed essenziale doveva per tanti essere creata molto tempo fa. Tuttavia, secondo delle analisi condotte tra i clienti Iliad per scoprire il parere sull’utilità dell’app, si è venuto a creare un doppio quadro. Mentre alcuni credono che l’uso dell’applicazione migliorerà la loro esperienza, altri pensano che invece sia obsoleta. Per questi ultimi, basterebbe implementare il sito web, rendendolo più veloce e moderno, senza dover creare un altro sistema da zero.

I punti di vista di entrambe le parti hanno la loro logica. Iliad, infatti, per soddisfare entrambe le “richieste” ha fatto in modo che si possa accedere al sito, sviluppato come una web app, o scaricare l’app ufficiale.

Per chi, quindi, attende il lancio dell’applicazione per il proprio dispositivo ci sono buone notizie. Nei mesi scorsi l’azienda ha assunto specialisti dello sviluppo di app. Pare quindi che dovremmo aspettare solo qualche altra settimana. E voi a quale fazione appartenete: Team Sito Web o Team App?