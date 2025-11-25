Hyundai Motor Group e Michelin insieme per lo sviluppo di pneumatici di nuova generazione

Hyundai Motor Group e Michelin hanno annunciato un piano triennale di collaborazione volto a sviluppare pneumatici di nuova generazione. L’annuncio conferma il solido rapporto che lega i due brand che, di fatto, rinnovano la partnership dopo i precedenti protocolli d’intesa del 2017 e del 2022.

Le soluzioni che nasceranno da questa collaborazione saranno orientate alla mobilità del futuro e alle esigenze dei consumatori. Infatti, le attività di Ricerca e Sviluppo congiunte permetteranno di dare vita a pneumatici ad alte prestazioni ma che presenteranno anche una resistenza al rotolamento estremamente ridotta. Questo approccio consentirà di ridurre i consumi delle vetture e, al tempo stesso, migliorare la sicurezza e la tenuta di strada.

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Le due aziende, inoltre, si concentreranno anche sul segmento delle vetture elettriche di fascia premium. Verranno perfezionate le prestazioni degli pneumatici per questi veicoli, puntando sempre a migliorare prestazioni, sicurezza e autonomia. Per riuscire in questa impresa, le due aziende dovranno impiegare soluzioni tecnologiche estremamente avanzate.

Hyundai Motor Group e Michelin si impegneranno a sviluppare pneumatici per la mobilità del futuro nel corso del prossimo triennio

Tra i punti già annunciati di questa partnership spicca certamente la creazione di un sistema virtuale di sviluppo di pneumatici che permetterà di testare le applicazioni fuoristradistiche degli stessi. Hyundai Motor Group e Michelin, inoltre, andranno ad ottimizzare la tecnologia SmartGrip con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in frenata e l’efficienza generale al fine di offrire ai consumatori delle vetture in grado di offrire sempre il miglior feeling di guida.

Come affermato da Yongsuk Shin, Vicepresidente e Responsabile del Genesis Engineering Design Center di Hyundai Motor Group: “Attraverso la terza fase di collaborazione tecnologica con Michelin, prevediamo di realizzare innovazioni nella tecnologia degli pneumatici che guideranno il futuro mercato della mobilità Sfruttando le capacità specializzate di entrambe le aziende nelle tecnologie della mobilità e degli pneumatici, utilizzeremo soluzioni avanzate”.

La collaborazione siglata nel 2017 ha portato allo sviluppo delle tecnologie degli pneumatici utilizzati sulla IONIQ 5, mentre l’accordo del 2022 ha permesso di migliorare le prestazioni in frenata degli pneumatici oltre a portare progressi significativi nella previsione dell’usura degli stessi.