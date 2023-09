Huawei si sta preparando ad un evento che si terrà il prossimo 14 settembre a Barcellona. La presentazione sarà dedicata al lancio di alcuni nuovi device a livello internazionale e l’azienda cinese sta svelando pochi dettagli alla volta.

Stando a quanto condiviso dalla stessa azienda si Twitter, uno dei protagonisti della presentazione sarà lo smartwatch Watch GT 4. Questo device è stato precedentemente anticipato ma non sarà l’unico device di questa tipologia in arrivo.

Infatti, il cinguettio condiviso in rete lascia intendere che Huawei potrebbe presentare un nuovissimo smartwatch. L’immagine teaser pubblicata dal produttore mostra solo una parte del device che, al momento, non sembra riconducibile a nessun orologio smart esistente.

A special unveiling is on its way, set to impress and captivate. Stay connected as we reveal opulence and visionary aesthetics in our ongoing pursuit of beauty.#HuaweiHealth #FashionForward#ComingSoon pic.twitter.com/gpKTPox3Id

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 7, 2023