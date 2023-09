Un’offerta davvero unica vi attende nel periodo da ho.Mobile, se siete interessati ad una nuova SIM ricaricabile con l’operatore telefonico, sappiate che potrete averla solo soddisfacendo determinate condizioni: come ad esempio la portabilità con provenienza da MVNO o da Iliad.

Ogni giorno i consumatori possono richiedere la promo direttamente sul proprio numero, per ottenerla non devono fare altro che recarsi sul sito ufficiale, oppure anche affidarsi direttamente ai punti vendita che si possono trovare sul territorio nazionale. I costi iniziali, ricordando comunque che l’attivazione è da presentare entro il 30 settembre, sono da ritenersi completamente azzerati.

ho.Mobile, ecco la promozione del momento

Portabilità obbligatoria da Iliad o da un MVNO per attivare la migliore promozione di ho.Mobile, gli utenti oggi sono felicissimi di avere l’opportunità di raggiungere un livello di risparmio più unico che raro, e poter spendere solamente 7,99 euro al mese per sempre. La promozione è da considerarsi attivabile solo tramite il sito, senza vincoli di durata.

Coloro che sceglieranno di richiederla sul proprio numero, potranno comunque godere di un bundle incredibile, composto inizialmente da 180 giga di traffico dati al mese, passando anche per illimitati SMS e minuti. La navigazione, come sempre accade quando parliamo di MVNO, è limitata in termini di velocità, in quanto non si potranno superare i 60Mbps in download.

L’assenza di vincoli contrattuali porta l’utente a poter abbandonare in un qualsiasi momento ho.Mobile, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.