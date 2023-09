Google - Pixel 8 e Watch 2 stanno arrivando, ecco le sorprese nascoste

Il mondo della tecnologia è in fermento in vista del prossimo grande evento di Google, programmato per il 4 ottobre. L’azienda di Mountain View ha rilasciato una serie di teaser che anticipano i prodotti che verranno presentati, tra cui spiccano il Google Pixel 8 Pro e il Pixel Watch 2.

Google: i piani per il futuro

Il teaser intitolato “The W8 is Almost Over” ha rivelato il Pixel 8 Pro e il Pixel Watch 2. Il video mostra il logo di Google che ruota fino a quando le lettere “oo” si fondono per formare l’8, simboleggiando l’ottava generazione dello smartphone Pixel. I colori utilizzati nel video, una combinazione di blu, verde e viola, sono collegati all’intelligenza artificiale generativa di Google, suggerendo che potrebbero essere presentate nuove funzionalità basate sull’IA nei nuovi dispositivi. Il design del Pixel 8 Pro sembra rimanere fedele alla serie Pixel 6, con alcune modifiche minori, come l’aggiunta di un sensore di temperatura sotto il flash LED.

Un altro video teaser ha mostrato il Google Pixel 8, il modello standard della serie. Anche in questo caso, il design sembra rimanere invariato rispetto al modello precedente, il Pixel 7. Tuttavia, ciò che rende questi teaser particolarmente interessanti sono i dettagli rivelati sui dispositivi, come la tonalità rosa salmone del Pixel 8, che potrebbe essere uno dei colori distintivi della nuova gamma.

Oltre ai nuovi smartphone, Google ha dato un assaggio del Pixel Watch 2. L’orologio sembra mantenere lo stesso design del suo predecessore, con un frontale bombato e lo stesso attacco del cinturino. Sarà interessante vedere se ci saranno altre modifiche al design o alle funzionalità dello smartwatch.

Infine, il teaser ha rivelato un breve scorcio delle Pixel Buds Pro, gli auricolari di punta di Google. Questi potrebbero essere disponibili in nuove colorazioni, affiancando i nuovi smartphone e lo smartwatch durante l’evento di ottobre.