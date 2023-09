Google Chrome, la nuova funzionalità sostituirà per sempre i cookies

Google Chrome, il popolare browser web, sta introducendo una nuova funzionalità chiamata “Privacy Sandbox” che mira a bilanciare la necessità di pubblicità mirata con la crescente domanda di privacy degli utenti. Questa piattaforma, attivata di recente, è stata progettata per sostituire i tradizionali cookie di terze parti, che sono stati al centro di preoccupazioni sulla privacy per anni.

Google Chrome: cos’è la “Privacy Sandbox”

La Privacy Sandbox funziona utilizzando lo spazio locale e sicuro di Chrome per consentire annunci pubblicitari mirati. Ciò significa che, mentre i siti possono ancora comprendere gli interessi degli utenti, nessun dato personale effettivamente privato viene trasferito dal computer dell’utente. Questo è un cambiamento significativo rispetto al modello precedente, in cui i dati degli utenti venivano spesso condivisi tra diversi siti e inserzionisti attraverso cookie di terze parti.

Uno degli elementi chiave della Privacy Sandbox è il Topics API. Questa funzione analizza la cronologia di navigazione recente dell’utente per determinare i suoi interessi. Tuttavia, a differenza dei cookie, tutto avviene all’interno di Chrome, e i siti non ricevono informazioni personali dirette. Ad esempio, se un utente visita frequentemente siti web legati allo sport, Chrome potrebbe etichettare l’utente con l’argomento “Sport”. Questi argomenti vengono poi condivisi con i siti che l’utente visita, permettendo agli inserzionisti di mostrare annunci pertinenti.

Un altro elemento fondamentale è la Protected Audience API, progettata per impedire alle terze parti di tracciare la navigazione dell’utente su vari siti. In pratica, le informazioni sulla navigazione dell’utente rimangono private, eliminando la necessità di tracciamento cross-site.

Tuttavia, non tutti vedono la Privacy Sandbox in una luce positiva. Organizzazioni come la Electronic Frontier Foundation (EFF) e aziende come DuckDuckGo hanno espresso preoccupazioni. Il gruppo di difesa nel settore marketing, Movement for an Open Web, ha sottolineato che la Privacy Sandbox potrebbe limitare la capacità delle aziende di indirizzare e misurare le proprie campagne pubblicitarie, favorendo una soluzione fornita da Google.

Per gli utenti che desiderano avere un controllo maggiore sulla Privacy Sandbox, Chrome ha fornito opzioni per disabilitarla. Queste opzioni sono accessibili attraverso le impostazioni di privacy del browser, permettendo agli utenti di scegliere quali funzionalità desiderano utilizzare e quali no.