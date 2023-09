Le indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy S23 FE si stanno moltiplicando e, negli ultimi giorni, stanno diventando molto insistenti. Grazie a tutte le informazioni trapelate, è possibile stilare un profilo completo di quello che sarà il prossimo device del produttore coreano.

Il Galaxy S23 FE è apparso tra i device che hanno ottenuto la certificazione TENAA. Si tratta di una degli ultimi passaggi da effettuare a livello internazionale per ottenere il via libera alla commercializzazione in tutto il mondo.

Grazie a questa comparsa del database, possiamo scoprire i colori ufficiali del dispositivo Samsung. Trattandosi di un device pensato per gli utenti, come dimostra anche il nome Fan Edition, la personalizzazione è un aspetto chiave sui cui il brand si è concentrato.

Samsung potrebbe rendere omaggio ad un flagship del passato con il Galaxy S23 FE, in arrivo la colorazione viola tipica del Galaxy S9

Stando a quanto emerso, il Galaxy S23 FE sarà disponibile in quattro colorazioni estremamente varie e in grado di adattarsi a vari gusti ed esigenze. I quattro colori previsti per il device sono: Grafite, Bianco, Lime e Viola.

In particolare, a suscitare l’interesse degli utenti è stato il colore viola. Infatti, non si tratterà di un viola generico, ma della stessa tonalità “Viola Lilla” già utilizzata da Samsung per il Galaxy S9.

Questo colore differisce da quello attualmente utilizzata da Samsung sulla linea S23 in quanto più pallida. La tonalità utilizzata sui Galaxy S9, invece, aveva una sfumatura più tendente al rosso che rende più vivido il colore.

Passando alla scheda tecnica trapelata, il Gaalxy S23 FE sarà caratterizzato da un display FHD+ da 6,3 pollici a cui si affianca un SoC octa-core che potrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 1 o il SoC Exynos 2200 a seconda della regione di riferimento. Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore in configurazione 50MP + 8MP + 12MP e una fotocamera anteriore da 10MP.

Il device potrebbe fare il proprio debutto entro la fine dell’anno ma si attendono conferme ufficiale da parte di Samsung. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare e permetteranno di scoprire nuovi segreti sul prossimo smartphone del produttore coreano.