Fastweb Mobile Start, l’offerta che punta su 150GB e 5G

Fastweb continua a rafforzare la propria presenza nel mercato mobile con Mobile Start, un piano studiato per chi cerca una soluzione completa, stabile e soprattutto priva di sorprese. L’offerta prevede 150GB utilizzabili anche in 5G sulla rete Vodafone, oggi considerata la più premiata d’Italia, insieme a chiamate illimitate e una soglia di roaming particolarmente generosa. L’operatore insiste sulla trasparenza come valore e sceglie di ribadirla proprio con Start, che include spedizione gratuita, attivazione semplificata con SPID o CIE e un prezzo mensile che resta tra i più competitivi della sua fascia.

Il piano nasce per conquistare un pubblico molto ampio, dagli utenti che consumano molti dati in mobilità a chi lavora spesso in luoghi dove una rete affidabile può fare la differenza. . Ciò significa che chi dispone di un dispositivo abilitato al 5G può navigare fino a 2Gbps nelle aree coperte, senza costi aggiuntivi e senza opzioni supplementari da attivare. A questo si aggiunge il supporto al WiFi Calling, utile quando il segnale mobile non arriva, così da garantire continuità alle chiamate anche in ambienti chiusi o zone difficili da coprire.

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Fastweb: roaming, extra dedicati e tanti servizi extra

Uno dei punti più importanti di Fastweb Mobile Start è la gestione del roaming. L’operatore ha infatti scelto di includere non solo i 17GB previsti dal regolamento europeo, ma anche ulteriori 15GB offerti direttamente da Fastweb, permettendo così di arrivare a 32GB totali da utilizzare nei Paesi UE. Un dettaglio non trascurabile è l’inclusione del Regno Unito, della Svizzera e dell’Ucraina, tutte destinazioni particolarmente sensibili per chi viaggia per lavoro o per motivi personali.

Oltre ai servizi principali, Fastweb continua a fornire una serie di vantaggi che punta a distinguere l’operatore nel mercato attuale. Basta pensare ad esempio alla Fastweb Digital Academy, inclusa senza costi, che offre formazione professionale in ambito digitale, mentre i pacchetti opzionali come FastwebUP Plus Mobile introducono benefit legati a viaggi, fitness, shopping e cinema. Con Fastweb Protect, l’attenzione si sposta invece sulla sicurezza digitale. In quanto il servizio combina blocco dei siti dannosi, strumenti per la protezione dell’identità online e una polizza assicurativa contro le frodi digitali, soluzione pensata per rispondere a un’esigenza in forte crescita. Insomma, in un mercato sempre più affollato, Fastweb sceglie di competere sul terreno della trasparenza e dell’affidabilità, due elementi che continuano a rappresentare la chiave della sua crescita.