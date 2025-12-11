Fastweb: arriva Mobile Start, l’offerta più completa sotto i 10 euro

Fastweb amplia la propria proposta mobile con l’offerta Mobile Start, un piano pensato per gli utenti che cercano una soluzione completa, senza vincoli e con un rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo. A 9,95 euro al mese, l’offerta include 150 B utilizzabili anche in 5G sulla rete Vodafone, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e un pacchetto di roaming tra i più generosi nel mercato. Parliamo infatti di 17GB previsti dal regolamento UE, a cui si aggiungono ulteriori 15GB offerti da Fastweb. Un totale di 32GB da utilizzare in Europa, Regno Unito, Svizzera e perfino Ucraina, confermando l’attenzione del provider alle reali esigenze di chi viaggia spesso.

Tra le funzioni incluse emerge anche il WiFi-Calling, che permette di effettuare chiamate sfruttando una rete Wi-Fi anche dove il segnale mobile non arriva. L’offerta è disponibile sia con SIM fisica sia in formato eSIM, attivabile in pochi minuti tramite SPID, CIE o video riconoscimento. Nella filosofia Fastweb ritroviamo ancora una volta l’assenza di vincoli e costi nascosti. Se la tariffa non convince, si può cambiare operatore senza penali, con massima trasparenza.

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Offerta Fastweb: vantaggi esclusivi per chi abbina mobile e fibra e servizi premium opzionali

Uno degli elementi di forza del mondo Fastweb è l’unione tra mobile e rete fissa. Gli utenti che sottoscrivono Mobile Start insieme a un’offerta fibra possono attivare il vantaggio “Fibra + Mobile”, che porta il canone della linea casa da 27,95 a 23,95 euro al mese e rende illimitati i GB del piano mobile. Una soluzione pensata per chi desidera semplificare la gestione del proprio abbonamento mantenendo costi certi nel tempo.

Sono disponibili anche due pacchetti opzionali. FastwebUP Plus Mobile, che offre vantaggi su viaggi, palestre, cinema e shopping, e FastwebProtect, un servizio completo di sicurezza digitale con blocco siti malevoli, protezione dell’identità e assicurazione Wallife contro le frodi online. Entrambe le opzioni ampliano l’offerta e la sua personalizzazione, dando agli utenti la possibilità di costruire un’esperienza più ricca o più sicura secondo le proprie esigenze.

Insomma, con MobileStart, Fastweb conferma la sua strategia volta ad unire prestazioni elevate, chiarezza tariffaria e servizi realmente utili. Una proposta che punta a soddisfare chi vuole un piano 5G completo, flessibile e senza sorprese.