DJI Romo: il robot aspirapolvere che porta l’intelligenza dei droni dentro casa – RECENSIONE

DJI Romo è il primo robot aspirapolvere, con funzione di lavapavimenti, di DJI; un dispositivo che riesce a portare nel contesto domestico l’esperienza che l’azienda ha accumulato nel campo dei droni, puntando forte sulla visione artificiale, sull’intelligenza ambientale e l’automazione avanzata. L’obiettivo dichiarato è sicuramente ambizioso: trasformare la pulizia quotidiana in un processo completamente automatico, ci riuscirà? scopriamolo assieme nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il design rivoluzionario rappresenta sicuramente il suo tratto distintivo, con una scocca realizzata in policarbonato ad alta resistenza che lascia visibili ai motori, i sensori e i circuiti, oltre alle componenti interne. La scelta estetica comunica una vera e propria identità hi-tech, quasi da “laboratorio”, completamente agli opposti dal look degli altri elettrodomestici o comunque dai modelli presenti sul mercato. Le dimensioni del singolo robot sono di 36cm di diametro e 9,7cm di altezza, con un peso che si aggira attorno ai 4,5kg. E’ sufficientemente compatto per riuscire ad infilarsi senza difficoltà al di sotto di mobili e divani, sebbene comunque abbia una buona stabilità e sufficiente spazio interno.

La nostra versione è la P, quindi non presenta una torretta LiDAR superiore, ma integra tutti i sensori frontalmente, godendo così di una silhouette più lineare e uniforme. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono quasi interamente plastici, è disponibile in colorazione bianca (molto elegante e piacevole alla vista). La base di autopulizia, utilizzabile sia come docking station, che per la ricarica e tutte le funzioni annesse e connesse al lavaggio/aspirazione, riprende un’estetica curata con linee verticali, materiali rifiniti e compartimenti ben ordinati per acqua pulita e acqua sporca. Esattamente come il robot aspirapolvere, anche la sua base appare essere alla stessa stregua di un oggetto di design, non un semplice supporto invisibile, proprio per la presenza di una trasparenza che cattura sin da subito l’occhio del consumatore o del visitatore della vostra casa.

Hardware e Specifiche

DJI Romo è un robot aspirapolvere con motore che può raggiungere una potenza di aspirazione di 25.000 Pa e un flusso d’aria di circa 20 litri al secondo, al suo interno è possibile trovare un serbatoio per la polvere di 260ml e un piccolo serbatoio per l’acqua (con il quale inumidisce il panno) di 164ml. La navigazione si affida ad un doppio LiDAR a 360°, due fotocamere fisheye per la visione stereoscopica, sensori di prossimità e sistemi di rilevamento degli ostacoli. Indubbiamente è il migliore che abbiamo mai provato, soprattutto per la precisione con cui riconosce e evita gli ostacoli (anche fino a 2 mm di spessore). Lo abbiamo testato in ambienti con la presenza di cavi liberi, mai si è attorcigliato, né li ha spostati.

Tra le caratteristiche di maggior successo troviamo bracci estensibili controllati da servomotori, che permettono di raggiungere angoli, bordi e battiscopa, oltre a mop/spazzole pensate per superfici delicate, adatte alla rimozione di polvere e sporco fine su ogni superficie. La stazione integra serbatoi differenti per acqua pulita e sporca, di circa 3 litri, con un sistema ad alta pressione per il lavaggio del mop, l’asciugatura ad aria calda e lo smaltimento della polvere. Dimenticate qualsiasi operazione di manutenzione, DJI Romo è indipendente per circa 6 cicli di lavaggio, poi richiede lo svuotamento/riempimento dei serbatoi (il sacchetto della polvere dura invece molto di più, anche diversi mesi).

La batteria integrata permette di coprire circa 320 metri quadrati con una singola ricarica, e pieno supporto alla ricarica rapida a 55W (si raggiunge l’80% in circa 90 minuti), mentre per una carica completa sono necessarie circa 2,5 ore. Le modalità di pulizia che l’utente può avviare dall’applicazione dedicata sono differenti, potendo scegliere tra aspirazione, lavaggio, oppure la combinazione di entrambe le modalità. La regolazione della potenza di aspirazione o del flusso d’acqua da utilizzare è automatica, sebbene venga offerta al consumatore la possibilità di personalizzare l’attività, anche scegliendo tra antibatterico o sgrassaggio, così da optare quale detergente utilizzare (sono difatti presenti due contenitori differenti nella base). Un altro plus non da poco è sicuramente la sua adattabilità ambientale, difatti il DJI Romo riconosce in automatico i tappeti e le superfici morbide, calibrando mop/aspirazione in base al pavimento (in aggiunta a quanto raccontato per la navigazione e il riconoscimento degli ostacoli).

La sua silenziosità, raggiunge circa 55dB di massimo in modalità normale, ne facilita e permette l’utilizzo anche in appartamento, senza temere di disturbare i vicini. Eventualmente è possibile scegliere per la modalità notturna, con una rumorosità massima di 45dB. I numeri elencati così vi potrebbero dire poco, ma vi assicuriamo essere uno dei più silenziosi che abbiamo mai provato.

Conclusioni

In conclusione DJI Romo è un progetto ambizioso, un affaccio di DJI nel mondo della pulizia della casa, riuscendo comunque a realizzare un prodotto che fa benissimo il proprio dovere. I suoi punti di forza partono dal design, praticamente unico nel proprio genere con questa bellissima estetica trasparente, per poi passare dalle prestazioni elevate (aspirazione potente, lavaggio di qualità e navigazione super intelligente), dalla base autopulente che riduce al minimo la manutenzione, per finire con la versatilità, difatti è adatto a qualsiasi pavimento e riconosce in automatico i tappetti evitando di rovinarli.

Quali sono i suoi aspetti negativi? la manutenzione “leggera” è sempre richiesta, è necessario riempire e smaltire l’acqua data l’assenza di un collegamento idrico diretto, come anche il suo essere trasparente a lungo termine potrebbe essere anche un malus, proprio se non correttamente mantenuto e curato. L’ultimo da considerare è chiaramente il prezzo, tutti i dispositivi DJI sono costosi, e anche DJI Romo non è da meno: la versione da noi testata, la DJI Romo P, costa infatti 1759 euro su Amazon, un prezzo sicuramente elevatissimo, quasi proibitivo per la maggior parte dei consumatori, che forse non giustifica la qualità estetica e l’intelligenza nella navigazione, considerando l’inesperienza di DJI nel settore dei robot aspirapolvere.