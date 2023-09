Una grande ventata di novità sotto il punto di vista commerciale sta interessando l’ambito delle tv streaming. In estate, ad esempio, hanno fatto molto discutere le mosse di Netflix che per la prima volta dopo anni ha messo al bando per gli utenti la possibilità di condividere a costo zero il proprio account con amici, parenti o conoscenti. Sulle orme di Netflix, anche Disney+ dovrebbe optare presto per una simile modifica.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

La novità commerciale di Netflix per la condivisione degli account dovrebbe essere messa in atto da Disney+ a partire dal prossimo 1 novembre. A differenza di quanto previsto sino a questo momento, dall’autunno i clienti con un profilo attivo non potranno condividere la password con altre persone che non sono allacciate ad internet ad una medesima rete domestica e non appartenenti ad uno stesso nucleo domestico.

Il cambiamento della politica per gli account condivisi in casa Disney+ si sposa inoltre con un’ulteriore novità amara per gli abbonati: una rimodulazione dei costi e degli attuali listino. Stando alle indiscrezioni, sempre dal 1 novembre, Disney+ introdurrà un ticket entry level, che prevede la presenza delle pubblicità tra un contenuto e l’altro al semplice costo di 5,99 euro al mese.

Oltre a questo pacchetto dal costo ridotto, gli utenti potranno scegliere un ticket standard con il costo attuale di 8,99 euro al mese e la visione di tutti i contenuti disponibili in Full HD. Infine sarà disponibile un ticket premium con la tecnologia del 4K UHD ed un costo di 11,99 euro ogni trenta giorni.