Dati 350, la nuova offerta Iliad solo internet per navigare ovunque

Con l’arrivo della nuova offerta Dati 350, Iliad amplia le soluzioni dedicate a chi cerca una connessione affidabile senza la necessità di avere minuti o messaggi inclusi. Dati 350 nasce come proposta solo internet pensata per tablet, router domestici e per chi viaggia spesso ma non ha bisogno di una linea fissa. Il pacchetto offre 350GB al mese in 4G e 4G+, una quantità che permette di coprire comodamente streaming, lavoro da remoto e uso quotidiano senza la preoccupazione di restare senza traffico.

L’attivazione della SIM richiede un costo iniziale, mentre il canone mensile resta stabile e non prevede variazioni nel tempo. Per chi consuma più del previsto, è possibile continuare a navigare oltre i 350GB con un piccolo costo aggiuntivo, ma solo dopo aver dato esplicito consenso, così da evitare addebiti non richiesti.

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Roaming europeo dedicato e massima semplicità di utilizzo con Dati 350 di Iliad

L’offerta in questione include anche una gestione del credito semplice e consultabile in qualsiasi momento, mantenendo un approccio privo di sorprese o costi nascosti. Internet può essere usato liberamente in hotspot, permettendo di condividere la connessione con altri dispositivi sia in casa che in mobilità, un dettaglio utile per chi vive spesso fuori sede o viaggia per lavoro.

Uno degli aspetti più interessanti di Dati 350 è la presenza di un pacchetto dedicato al roaming europeo, che permette di navigare anche all’estero con una quota specifica pensata per mantenere i costi sotto controllo. Questa parte dell’offerta diventa particolarmente utile per chi trascorre periodi fuori dall’Italia ma ha comunque bisogno di navigare in modo stabile e continuo.

Si tratta di un’offerta pulita, trasparente e immediata, semplice da attivare e adatta a chi vuole una connessione stabile senza doversi legare a una linea fissa. Iliad ribadisce anche che l’attivazione è pensata per essere veloce, con processi digitali che permettono di iniziare a navigare in poco tempo. Insomma, grazie a un pacchetto dati ampio e alla possibilità di controllare in ogni momento il consumo, Dati350 si presenta come una soluzione interessante per chi vive di connessioni mobili e desidera un piano che non cambi nel tempo.