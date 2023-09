Pensando di poter risparmiare diversi soldi ogni mese, gli utenti scelgono sempre più spesso i gestori virtuali. Questo non è più mistero e soprattutto ci sono poche differenze rispetto al passato con i grandi gestori che da sempre lavoro nel mondo della telefonia mobile italiana. CoopVoce dimostra di aver ben salda tra le mani la situazione, soprattutto con la sua solita linea di offerte EVO.

Questa, nel corso del tempo, è migliorata a dismisura, proponendo al pubblico opzioni davvero interessanti sia per il prezzo che per i contenuti. Il mese di agosto si è rivelato fondamentale, con un gran numero di persone che hanno deciso di approdare dal lato di CoopVoce per via della EVO 200. Tale soluzione però adesso è scaduta ufficialmente, lasciando spazio ad un’altra opportunità ugualmente vantaggiosa. Si tratta della EVO 180, promo mobile che dunque scende di 20 giga rispetto a quella precedente.

CoopVoce: la nuova offerta da 180 giga ha tutto quello che serve ogni mese

Ovviamente non mancano i contenuti al suo interno, così come non manca il risparmio visto il prezzo mensile. Tra i gestori virtuali CoopVoce si conferma ancora una volta uno dei migliori, anche per la sua grande affidabilità.

Analizzando la nuova EVO 180, ecco che subito traspare la grande efficienza. Si tratta di una promo mobile che ogni mese garantisce minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti.

Ricordiamo inoltre che questa promo consente di navigare sul web ogni mese utilizzando la somma di 180 giga in 4G. Il prezzo mensile corrisponde a soli 7,90 € per sempre.