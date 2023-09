Tutti i gestori che oggi fanno parte del mondo della telefonia mobile sanno di poter avere il predominio con poco. Prima era importante avere un nome di livello per riuscire a sovrastare tutte le altre realtà, ma adesso tutto è cambiato. Ci sono infatti dei provider che un tempo venivano totalmente snobbati dal pubblico, ma che oggi riescono a detenere la leadership semplicemente. Uno dei più importanti nel mondo dei gestori virtuali esempio è CoopVoce, operatore che è diventato una delle prime alternative per coloro che vogliono cambiare aria.

Grazie alle sue offerte mobili è stato possibile capire quanto l’azienda si sia impegnata per rendere disponibili sempre più contenuti e prezzi sempre più bassi. Ora la battaglia è aperta con gli altri gestori del panorama della telefonia mobile italiana, i quali arrancano nel tentativo di eguagliare le sue proposte.

CoopVoce continua a dominare: ecco la nuova EVO 180

Per continuare a dare dimostrazione di forza, CoopVoce aveva bisogno di una nuova offerta subito dopo quella da 200 giga terminata pochi giorni fa. A tal proposito l’operatore telefonico virtuale ha scelto di mettere in gioco la sua nuovissima EVO 180, soluzione che permetta di avere tutto per pochi euro mensili.

Si parte infatti con i soliti minuti senza limiti verso qualsiasi numerazione fissa o mobile, passando poi per 1000 messaggi verso tutti. Ovviamente il punto nevralgico dell’offerta consiste in 180 giga disponibili per navigare sul web ogni mese in 4G. Il prezzo mensile è di soli 7,90 € al mese per sempre. L’offerta sarà valida ancora per qualche settimana.