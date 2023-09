WindTre è l’unico operatore tramite il quale è possibile ottenere uno smartphone gratis. Gran parte dei gestori consentono di procedere con l’acquisto a rate di un dispositivo ma soltanto WindTre permette ai suoi clienti di attivare un’offerta ricca di vantaggi che include nel prezzo anche un dispositivo Honor 5G.

L’offerta in questione è la straordinaria WindTre FULL 5G che permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Offerta WindTre con smartphone incluso nel prezzo: scopri come attivarla!

L’attivazione dell’offerta WindTre FULL 5G può avvenire online o presso tutti i punti vendita abilitati. I nuovi clienti hanno la possibilità di accedere alla pagina ufficiale del gestore per richiedere la tariffa così da recarsi in negozio e ricevere la nuova SIM e, qualora lo si voglia, anche il nuovo smartphone incluso nel prezzo.

A rendere interessante l’offerta, infatti, non è solo la possibilità di usufruire di tantissimi vantaggi al costo di soli 14,99 euro al mese. Il tratto distintivo della tariffa consiste nella possibilità di ricevere uno smartphone Honor 70 Lite 5G gratis.

Periodicamente WindTre propone uno smartphone differente ma questo mese continua ad essere disponibile a costo zero il dispositivo Honor. I clienti possono comunque scegliere un altro smartphone tra quelli presenti in listino ma sarà necessario sostenere una spesa iniziale e un costo mensile da accorpare al costo previsto per il rinnovo dell’offerta.

È utile ricordare che l’offerta potrà essere attivata soltanto in versione Easy Pay. Quindi con addebito automatico del costo di rinnovo su carta di credito, conto corrente o carta conto.