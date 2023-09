Cellulare in Acqua? Lascia stare il riso

L'acqua è il nemico mortale del vostro cellulare. Tuttavia, nel caso questo finisca per bagnarsi non disperate, e non correte al supermercato per acquistare la prima scatola di riso che trovate. Ecco un'altra tecnica da applicare per recuperare il vostro dispositivo

Il tuo cellulare ha fatto un tuffo in acqua? Ecco cosa devi fare!

Come risaputo, i dispositivi elettronici vanno tenuti bene alla larga da fonti di acqua, quest’ultima può determinare rapidi cortocircuiti o la rottura definitiva dei vostri dispositivi.

In genere, la prima cosa che si tende a fare, quando il proprio smartphone entra in contatto con l’acqua, è quello di inserirlo in una ciotola di riso bianco e aspettare la “magia”.

Tuttavia, per quanto questa possa essere una tecnica super efficiente ed un vero e proprio salvavita, non è l’unica soluzione che potete adottare.

Ebbene, esiste un’altra cosa che potete fare, ancora più semplice e sicuramente molto più efficace del riso in bianco!

Non ci credete?

Allora continuate a leggere !

Salva il tuo cellulare con questa tecnica super funzionante

Nel caso in cui il tuo cellulare sia caduto in in acqua, ecco quali sono i passi da seguire al fine che il dispositivo non venga compromesso in alcun modo .

La rapidità è tutto. Rimuovi prima che puoi il cellulare dall’acqua, così da evitare che essa si insinui oltre.

2. Spegnere subito il cellulare. Si sa che la tecnologia e l’ acqua, non vanno d’accordo.

3. Togliere i componenti interni del cellulare, dalla batteria, alla SIM, alla scheda SD. In questo modo si cercherà di evitare che l’acqua comprometta anche il loro funzionamento.

4. Con un panno asciutto iniziare ad asciugare il telefonino. Importante non strofinare, ma tamponare le zone bagnate. Così da evitare che l’acqua possa estendersi oltre.

5. Utilizzare oggetti ad aria compressa. In questo modo riuscirete a raggiungere accumuli di acqua anche nelle cavità più piccole. Importante utilizzare un getto non troppo potente.

6. Utilizzare Gel di Silice o Deumidificatore. Basta mettere il cellulare in un sacchetto sigillato ed utilizzare uno di questi materiali, presenti anche nei negozi di elettronica e che sono molto utili per assorbire l’umidità interna del telefono.

7. Lasciare asciugare il cellulare in questo sacchetto per almeno 24 ore.

8. Provate a riaccenderlo !

Dovrebbe andare tutto bene, in caso contrario, rivolgetevi ad un tecnico o ad un negozio di riparazioni.