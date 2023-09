Il canone Rai diventa gratuito, una notizia che sicuramente molti di voi stavano aspettando da tempo immemore, che si è indubbiamente tramutata in realtà, ma solo a determinate condizioni, proprio perchè ad oggi non tutti hanno pieno diritto a ricevere la totale esenzione.

Andiamo con ordine, prima di tutto cerchiamo di conoscere da vicino la tassa. Questa venne introdotta negli anni ’70, in seguito alla grandissima diffusione dei televisori all’interno delle case degli italiani. Il Governo dell’epoca pensò di applicare un’imposta che potesse aiutare il finanziamento della TV pubblica e lo sviluppo dell’infrastruttura, per questo motivo oggi noi paghiamo circa 90 euro annui, da versare direttamente con le bollette dell’energia elettrica (a causa dell’evasione fiscale).

Canone Rai, ecco come fare per non pagarlo

Per riuscire a non pagare legalmente il canone Rai, dovete comunque sapere che la tassa nasce da una prerogativa importante: il possesso di un televisore all’interno dell’abitazione. Se questa necessità dovesse venire a mancare, dovete sapere che potete richiedere la totale esenzione dal pagamento, presentando all’Agenzia delle Entrate una autodichiarazione, con tempi di scadenza importanti: 31 gennaio per l’esenzione annuale, 30 giugno per quella semestrale.

Discorso simile per gli over 75 che hanno un reddito annuo famigliare inferiore agli 8000 euro, in questo caso potranno godere del televisore, ma dovranno presentare ugualmente domanda. Fate attenzione che si tratta di un reddito cumulativo di tutti i membri dello stato di famiglia, non singolarmente sull’individuo stesso.