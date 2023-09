Bollo AUTO, gli italiani non lo devono pagare più

Tutti ricorderanno che inizialmente il bollo auto non doveva essere pagato da coloro che beneficiavano di alcuni vantaggi, spesso dovuti anche alla loro condizione di salute. Partendo proprio da quest’ultima infatti gli utenti che anche oggi hanno la Legge 104 a propria disposizione, possono essere esentati dal pagamento del bollo aiuto.

La stessa cosa vale per i proprietari di un’auto storica, la quale si può definire tale una volta con più di trent’anni di età. Adesso però le disposizioni sono cambiate e consentono, oltre alle due categorie appena citate, anche ad altre persone di poter beneficiare dell’esenzione.

Bollo auto: gli italiani che possono non pagarlo sono cresciuti a dismisura con le novità degli ultimi anni

L’arrivo dei veicoli elettrici ed ibridi ha cambiato la scena del mondo automotive ed anche il pagamento di alcune imposte come il bollo. Essendo questa una tassa a discrezione regionale, ogni territorio agisce a modo suo, con la maggior parte delle persone che possono trarre beneficio soprattutto vivendo in Lombardia e Piemonte.

Nelle due regioni infatti chi possiede un’auto elettrica può ricevere l’esenzione totale dal bollo per sempre, o almeno fin quando possiede quel veicolo con cui la motorizzazione. Per quanto riguarda invece i veicoli ibridi, il pagamento sarà al 50% per 5 anni.

La situazione cambia invece per le altre regioni, dove chi possiede un’auto elettrica potrà avere l’esenzione dal bollo per 5 anni. Sembra quindi chiaro un concetto: acquistare veicoli con motorizzazione di nuova generazione potrebbe tornare molto utile, soprattutto per coloro che vogliono risparmiare su questa tassa.