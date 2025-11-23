Bitcoin scivola sotto i 90mila dollari: una nuova fase di incertezza

Bitcoin ha vissuto una giornata delicata, segnando un nuovo minimo degli ultimi mesi. La crypto più famosa è scesa sotto i 90mila dollari, un valore che non toccava da inizio anno. Poco dopo c’è stato un leggero recupero, ma la situazione resta fragile. Al momento la quotazione si aggira intorno ai 91mila dollari. Il confronto con i picchi recenti è impressionante.

A inizio ottobre il Bitcoin aveva raggiunto quota 124mila dollari, un livello record che aveva riportato entusiasmo nel mercato. In poche settimane la situazione è cambiata. La criptovaluta ha perso oltre 30mila dollari di valore, tornando vicino ai livelli del primo gennaio. Allora veniva scambiata a circa 93mila dollari. Non si tratta però del minimo assoluto del 2025, poiché ad aprile Bitcoin era sceso fino a 75mila dollari. Il calo era iniziato con i dazi annunciati da Donald Trump. Poi era arrivato un rally lento e irregolare che aveva portato al massimo del 7 ottobre.

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Situazione Bitcoin: timori sui tassi e mercato più prudente, cosa aspettarsi ora

Il mercato crypto sta quindi vivendo cicli estremi e questo nuovo ribasso conferma la volatilità del settore. Oggi molti investitori si chiedono se Bitcoin abbia toccato un nuovo punto critico. La risposta non è semplice e dipende da fattori economici ancora in evoluzione.

Secondo gli analisti, la causa principale del nuovo calo è legata alle aspettative sui tassi di interesse. La Fed potrebbe annunciare un taglio già a dicembre. Per molti ciò potrebbe sembrare una buona notizia, ma il mercato crypto reagisce spesso in modo diverso. Gli investitori diventano più cauti quando percepiscono incertezza macroeconomica.

Shiliang Tang, analista di Monarq Asset Management, ha spiegato a Bloomberg che Bitcoin ha iniziato a scendere subito dopo aver ceduto quota 100mila dollari. La propensione al rischio è diminuita e le criptovalute sono state le prime a risentirne. Bloomberg rileva che diversi investitori istituzionali hanno mantenuto le loro posizioni, sono però calati gli acquisti. In più alcuni trader prevedono ulteriori discese nei prossimi giorni. Insomma, per ora Bitcoin resta in una zona delicata. Il mercato attende segnali più chiari prima di invertire la tendenza.