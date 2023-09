Apple spende MILIONI di dollari per lo sviluppo dell'IA

Il mondo ormai e ai piedi dell’intelligenza artificiale e sono tanti i colossi che stanno investendo proprio in tale ambito ultimamente. Una delle tante aziende importanti è Apple, che crede estremamente nel suo progetto con alla base l’IA.

Gli scorsi mesi si era parlato insistentemente della possibilità da parte del colosso di Cupertino di sviluppare una sorta di chatbot simile a ChatGPT. L’obiettivo sarebbe stato quello di concedere ai dipendenti una soluzione in più, basata su un framwork chiamato “Ajax”. Sono emerse però grandi novità per quanto riguarda Apple e il suo lavoro sull’intelligenza artificiale in questi mesi. Innanzitutto si tratterebbe di un nuovo modello, definito “conversazionale“, il cui nome sarebbe Foundational Models. Questo team, formato da 16 persone, sarebbe attualmente affianco da un secondo team specializzato in IA, che però avrebbe scelto di lavorare diversamente

Apple è la nuova intelligenza artificiale conversazionale, ecco a cosa pensa il colosso

L’obiettivo attualmente in Apple è quello di creare un modello che sia in grado di generare delle immagini. Di questo si occuperebbe la seconda unità dedicata al mondo dell’intelligenza artificiale, mentre una terza starebbe effettuando una ricerca per sviluppare un’intelligenza artificiale definita multimodale. Questa dovrebbe essere in grado di riconoscere e produrre video e immagini oltre ai semplici testi.

Al momento si tratta di tutti i progetti in fase embrionale, ma non è detto che qualcosa possa essere adoperato per migliorare le possibilità di Siri, il celebre assistente vocale di Apple. Si avranno delle novità certamente durante i mesi che verranno.