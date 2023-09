Proprio in queste ore Android Auto si sta aggiornando, come segnalato su tantissimi forum e gruppi legati al sistema di infotainment più utilizzato al mondo, stanno iniziando ad arrivare le nuove release, precisamente la 10.4, con importanti novità.

L’anno corrente è iniziato con la novità più grande, il rinnovo completo dell’interfaccia grafica, denominata Coonwalk, a cui gli sviluppatori hanno duramente lavorato negli anni, con la quale sono stati in grado di rinnovare completamente l’esperienza del consumatore, per poi seguirla con varie risoluzioni di bug e novità secondarie. Con l’avvento del mese di Settembre, ancora prima quello di Agosto, l’attesa per una nuova release è cresciuta ulteriormente fino al giorno d’odierno di ufficiale rilascio.

Android Auto si aggiorna con interessanti novità

Come nella maggior parte dei casi, anche oggi Google non ha ufficialmente rilasciato un changelog relativo all’update di Android Auto, per questo motivo non sappiamo con certezza cosa effettivamente sia stato modificato. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di un bugfix generico, applicato sui sistemi in seguito alle svariate segnalazioni che sono pervenute nel corso dell’estate.

L’installazione dovrebbe essere immediata e rapida per ogni consumatore, potete ottenerla tramite il Google Play Store, mentre se volete scaricare un qualcosa che ancora non trovate sullo store, dovete semplicemente fare affidamento su APK mirror, per poi installarla direttamente sul vostro dispositivo. Questa seconda procedura la consigliamo solamente agli utenti particolarmente esperti, vi potrebbe esporre a più rischi del dovuto.