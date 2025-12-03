Amazon Kindle Colorsoft, l’e-book reader a colori secondo Amazon – RECENSIONE

Il mercato degli e-reader è cresciuto davvero molto nel corso degli ultimi anni, seguendo una direzione chiara: migliorare la qualità dell’esperienza di lettura, mantenendo nel contempo consumi bassissimi e portabilità ai massimi livelli. Fino a poco tempo fa il colore veniva considerato un traguardo difficile da raggiungere, senza scendere a compromessi, ma con il nuovo Amazon Kindle Colorsoft, l’azienda teta di colmare questo vuoto con il suo primo device che si appoggia alla tecnologia E-Ink Kaleido 3, un prodotto ambizioso e completo che scopriamo nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Da un punto di vista puramente estetico, Amazon Kindle Colorsoft segue esattamente la stessa identica filosofia degli altri device dell’azienda, proponendo un design dalle linee minimali, con peso ridotto e puntando maggiormente alla funzionalità che al distinguerrsi dalla massa. Le dimensioni sono estremamente ridotte, pari a 127,6 x 176,7 x 7,8 millimetri di spessore, è facile da impugnare (anche eventualmente con una sola mano), oltretutto ha un peso di 219 grammi, molto leggero ad esempio da utilizzare anche per lunghe sessioni di lettura.

La scocca presenta una piacevole finitura opaca, che facilita sicuramente la presa e non trattiene in alcun modo le impronte (o ditate). L’assenza di tasti fisici per l’avanzamento delle pagine riesce a ridurre al massimo la larghezza del prodotto, portando l’utente a controllare il tutto tramite il touchscreen (scelta caratteristica dei prodotti Kindle). Per questo motivo troviamo un frontale pulito e lineare, dominato dal display da 7 pollici, ben incastonato tra cornici simmetriche che facilitano la presa senza andare a interferire con l’area tattile.

La disposizione delle componenti è molto semplice: inferiormente sono presenti il pulsante di accensione e la porta USB-C, senza aggiungere altro che potrebbe inficiare o appesantire ulteriormente l’esperienza. Volendo si possono acquistare accessori per renderla più completa.

Hardware e Specifiche

Alla base di Amazon Kindle Colorsoft troviamo il display E-Ink Kaleido 3, tecnologia che rappresenta il vero punto di svolta del Kindle Colorsoft, un pannello che è in grado di visualizzare oltre 4096 colori, consentendo così di apprezzare copertine, illustrazioni e contenuti multimediali leggeri in modo molto più vicino alla forma originale. Per la lettura tradizionale, la risoluzione in bianco e nero può raggiungere una risoluzione di 1264 x 1680 pixel e 300 ppi, definizione di livello nettamente superiore rispetto agli standard dei competitors, che però scende a 150 ppi quando si attiva la modalità colore (è comunque piacevole leggere fumetti o contenuti illustrati). La retroilluminazione regolabile permette la lettura in ogni ambiente o condizione ambientale, con l’accettazione dell’unico compromesso: il livello deve essere leggermente superiore al solito per ottenere colori più vividi (da non trascurare la possibilità di regolare la temperatura di colore), peccato per l’assenza della regolazione automatica della luminosità.

Il processore è un MediaTek dual-core con frequenza di clock a 2GHz, in combinazione con 1GB di RAM. Una configurazione molto basilare, ma che allo stesso tempo risulta essere più che sufficiente per le funzioni che gli si richiede: apetura dei libri molto rapida, navigazione nell’interfaccia estremamente fluida e aggiornamento delle pagine con tempi ridotti. L’esperienza complessiva risulta essere sufficientemente reattiva, senza rallentamenti significativi e degni di nota, merito anche di un sistema operativo ben ottimizzato e adattato al prodotto.

Tutti i file vengono salvati su una memoria interna di 16GB, un quantitativo più che sufficiente per salvare migliaia e migliaia di libri, forse meno contenuti illustrati (che tendono a occupare più spazio), ma comunque sono numeri più che adeguati. La batteria è invece un componente da 2310 mAh, ricaricabile tramite porta USB-C (e cavo incluso in confezione), che dovrebbe portare fino a 8 settimane di utilizzo continuativo. Sono numeri molto aleatori che dipendono direttamente da tanti fattori, come il livello di luminosità, la fruizione o meno di contenuti a colori, il tempo di utilizzo giornaliero e così via; nel complesso la possiamo ritenere una autonomia più che valida è in linea con gli standard che ci saremmo aspettati.

Da un punto di vista software, invece, Amazon Kindle Colorsoft integra tutte le funzioni dell’ecosistema dell’azienda americana: sincronizzazione cloud, libreria Kindle, integrazione diretta con Kindle Unlimited, possibilità di evidenziare contenuti, scrivere note (ma senza il supporto alla penna), dizionari integrati, traduzione istantanea e soprattutto visualizzazione a colori delle copertine. L’interfaccia è chiara e intuitiva, sicuramente svecchiata rispetto al passato, risultando moderna e facilmente fruibile anche dagli utenti meno esperti. I menù sono organizzati perfettamente con facilità di accesso alle informazioni e le funzioni base.

Conclusioni

In conclusione Amazon Kindle Colorsoft rappresenta sicuramente un passo importante nel mondo degli e-reader, la tecnologia E-Ink Kaleido 3 non è ancora perfetta, ma riesce a offrire finalmente la possibilità di coniugare esperienza di lettura tradizione con il valore aggiunto del colore, senza dover ricorrere all’utilizzo di tablet che tendono ad affaticare la vista e richiedono una ricarica giornaliera costante.

I punti di forza del prodotto sono molteplici, si parte da un design leggero e moderno, passando per una ottima ergonomia, una memoria interna generazione, con buoni processore e batteria. Il display a colori, sebbene non sia particolarmente vivido e dettagliato, rappresenta sicuramente un valore aggiunto per la lettura di fumetti, graphic novel, manualistica e contenuti illustrati. Dall’altro lato della medaglia troviamo sicuramente una risoluzione limitata in modalità colore, con saturazione non sempre vivace. La scelta di non integrare tasti fisici può creare dibattito.

Amazon Kindle Colorsoft può essere acquistato direttamente su Amazon a un prezzo di listino di 269,99 euro, cifra elevata, ma in linea con gli altri prodotti “a colori”, supportata comunque dalla possibilità di acquistare un dispositivo quasi unico nel suo genere.