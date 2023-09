Amazon: Dash Cam per Auto ad un prezzo super stracciato

Su Amazon in super offerta troverete un device super tecnologico e utilissimo per la vostra auto: la Sarmert 3 Channel Dash Cam. Si tratta di una telecamera che potrete posizionare all’interno della vostra vetture dalle molteplici funzionalità.

Dotata di un sensore molto preciso e avanzato, la dash cam possiede tre canali video molto più nitidi di molti altri dispositivi, con le medesime funzioni, sia durante il giorno che di notte. Acquistando questa videocamera avrete un’esperienza d guida del tutto nuova ed incredibile.

Le caratteristiche della Sarmert 3 Channel Dash Cam

Non tutti conoscono le potenzialità di questo dispositivo, ma è davvero utile per la guida e per la sicurezza stradale.

La Dash Cam di Sarmet possiede un obiettivo grandangolare GC CMOS + 6G 170° e riesce a registrare video in 2160P. Questo permette di offrire al proprietario della camera immagini ad alta risoluzione ed un campo visivo ampio per facilitare anche le manovre di guida. La videocamera ha un’apertura F/1.8 e WDR, in tal modo riesce a compensare in automatico l’esposizione a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Lo schermo LCD è totalmente personalizzabile anche grazie al collegamento con l’app scaricabile sul proprio smartphone con il quale puoi accedere in diretta a ciò che “vede” la camera e condividere il tuo viaggio con i tuoi amici. Grazie alla ventosa, potrete posizionarla dove è meglio per voi e per la vostra visuale.

Ovviamente, con la cam sarà possibile monitorare non solo la strada, ma anche registrare eventuali furti, danni all’auto ed incidenti, avendo sempre a disposizione prove video nitide con la registrazione in loop. Inoltre, ha un sistema GPS integrato di ultima generazione che permette di visualizzare la strada e la traiettoria precisa sullo schermo.

Potrete scegliere se registrare in modalità time-lapse, normale o velocizzata e raccogliere ricordi di viaggio grazie alla memoria interna da 256 GB.

Vi abbiamo convinto? Se la risposta è sì, troverete la Dash Cam su Amazon a 159,99 euro, ma cliccando sulla sezione inferiore con scritto “coupon” avrete uno sconto del 50%.