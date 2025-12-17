911 GT3 90 F. A. Porsche, il modello esclusivo che celebra il designer della 911

La 911 GT3 90 F. A. Porsche è la nuova esclusiva supercar nata per omaggiare Ferdinand Alexander (F. A.) Porsche. In occasione dei 90 anni dalla sua nascita, la Casa di Zuffenhausen ha creato un modello ispirato al designer visionario che ha contribuito all’affermazione del modello più iconico del brand.

Il modello da collezione è fortemente ispirato dalla 911 della Serie G, vettura personale di F. A. Porsche da lui guidata negli anni ’80. La realizzazione sarà seguita dagli esperti del programma Porsche Sonderwunsch per un totale di appena 90 esemplari, tutti contraddistinti da eleganti dettagli della linea Heritage Design.

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I modelli disponibili per l’acquisto, tuttavia, saranno solo 89 in quanto un esemplare è destinato a Mark Porsche, figlio del designer. Inoltre, ogni acquirente potrà apportare modifiche e personalizzazioni per rendere unico e speciale ogni modello.

911 GT3 90 F. A. Porsche nasce per celebrare Ferdinand Alexander (F. A.) Porsche e il suo lavoro nel disegnare le linee dell’iconica 911

Le vendite della 911 GT3 90 F. A. Porsche inizieranno a partire da aprile 2026 e tutti i fortunati acquirenti riceveranno anche dei gadget molto speciali: un’edizione esclusiva del leggendario Porsche Design Chronograph 1 e un borsone da viaggio. Il prezzo di partenza per una vettura così esclusiva è altrettanto importante considerando i 366.327 euro necessari.

La produzione vera e propria della supercar partirà nella seconda metà del 2026 è sarà basata sulla 911 GT3 con pacchetto Touring. Si tratta dell’allestimento più discreto per la vettura che permette di coniugare potenza e design in un connubio speciale.

A garantire le massime prestazioni troviamo motore flat-six aspirato da 4,0 litri che è in grado di sviluppa una potenza complessiva di 375 kW pari a 510 CV. La coppia scaricata a terra è di 450 Nm tutta sulle ruote posteriori.

Mark Porsche, ha accolto questo speciale modello commemorativo affermando: “Sono certo che mio padre avrebbe apprezzato davvero questa 911 speciale. Grazie a numerosi dettagli siamo riusciti a includere in questo emozionante progetto tutte le preferenze personali di mio padre. La vernice F.A. Greenmetallic realizzata appositamente per questo modello ricorda l’Oak Green Metallizzato della sua 911. Il tessuto F.A. Grid Weave utilizzato per i sedili richiama il motivo della sua giacca preferita”.