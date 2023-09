1Mobile, tariffe telefoniche straordinarie alla portata di tutti

Negli ultimi anni in Italia è esploso un fenomeno che piano piano sta conquistando buona fetta della popolazione. Sto parlando proprio degli operatori telefonici virtuali che, complici anche le continue rimodulazioni contrattuali e gli aumenti degli operatori tradizionali, si stanno lentamente accaparrando buona fetta del mercato di telefonia italiano.

Gli operatori virtuali o MVNO sono dei gestori più flessibili, più economici e più vantaggiosi rispetto ai tradizionali operatori che troviamo in Italia (TIM, Vodafone e WindTre). Ma tutto questo com’è possibile? Partiamo col dire che tra le due categorie vi è una netta differenza. I tradizionali possiedono delle infrastrutture e reti private che si traduce in molte spese di gestione, i MVNO non possiedono nulla la affittano la capacità di rete da quest’ultimi.

In questo modo, essendo esonerati da spese esorbitanti, possono permettersi di offrire non solo tariffe più convenienti ma anche servizi aggiuntivi e speciali (es. tariffe internazionali).

Di operatori virtuali ormai ce ne sono tantissimi e saranno sempre più numerosi. In quest’articolo presteremo particolare attenzione a 1Mobile, gestore fondato a Milano nel 2007 e appartenente al Gruppo Carrefour. L’operatore poggia sulla rete di Vodafone e conta circa 3 milioni di clienti.

1Mobile, tutte le offerte disponibili

Elenchiamo adesso tutte le offerte migliori dell’operatore:

XConnect : 100 minuti, 50 SMS e 1 GB di internet a soli 2,50 euro al mese;

: 100 minuti, 50 SMS e 1 GB di internet a soli 2,50 euro al mese; Start XPlus Reward : minuti illimitati, 30 SMS e 20 GB a 4,99 euro al mese (4,49 euro + 10 GB dal terzo rinnovo);

: minuti illimitati, 30 SMS e 20 GB a 4,99 euro al mese (4,49 euro + 10 GB dal terzo rinnovo); Super80: minuti illimitati, 80 SMS e 80 GB di internet a 5 euro per il primo mese e 6,99 euro dal secondo in poi;

minuti illimitati, 80 SMS e 80 GB di internet a 5 euro per il primo mese e 6,99 euro dal secondo in poi; TOP 150 Summer Edition: minuti illimitati, 50 SMS e 150 GB di internet a 5 euro per il primo mese e 7,99 euro dal secondo in poi;

minuti illimitati, 50 SMS e 150 GB di internet a 5 euro per il primo mese e 7,99 euro dal secondo in poi; Special 180 Summer Edition : minuti illimitati, 80 SMS e 180 GB di internet a 8,99 euro al mese;

: minuti illimitati, 80 SMS e 180 GB di internet a 8,99 euro al mese; Flash 220 Summer Edition: minuti illimitati, 90 SMS e 220 GB di internet a 9,99 euro al mese.