LG Electronics (LG) ha presentato un nuovo schermo da gaming UltraGear. Il monitor in questione è il modello 27GR95QL in edizione limitata con personalizzazione a tema League of Legends.

Si tratta di un monitor dotato di un display OLED da 27 pollici con frequenza d’aggiornamento da 240 Hz. La risoluzione QHD (2560 x 1440) lo rende adatto alla fruizione dei moderni contenuti multimediali.

I riferimenti a League of Legends rendono lo schermo estremamente riconoscibile grazie ad un design distintivo e alle icone dedicate sulla parte esterna e nei menù sullo schermo. I fan più accaniti potranno riconoscere il design a tema Hextech di League of Legends.

Non mancheranno anche i tantissimi simboli e motivi del gioco che andranno a impreziosire il retro dello schermo e la parte anteriore del suo supporto. I giocatori di LoL potranno trovare in questo monitor un alleato ideale per le sfide offerte dal titolo. Infatti, la riposta è di 0,03 millisecondi Gray-to-Gray (GTG) e il pannello supporta l’HDR10 e copre il 98,5% dello spazio colore DCI-P3. I colori saranno sempre vivaci e precisi con un contrasto elevato.

Inoltre LG ha avviato una partnership con Riot Games per dare vita a una serie di iniziative mirate alla crescita internazionale dell’eSport. Il brand fornisce i display per la League of Legends European Championship (LEC) dal 2022 e sostiene la lega professionale dotando squadre di altissimo livello di schermi da gaming UltraGear .

Il modello LG UltraGear League of Legends in edizione limitata sarà disponibile in alcuni mercati selezionati tra cui l’Italia. Non sarà disponibile all’interno degli store fisici ma potrà essere acquistato soltanto attraverso lo store online LG. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di LG.