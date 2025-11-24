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YouTube prova un nuovo sistema per condividere i video direttamente nell’app

YouTube sperimenta la condivisione interna per evitare le app esterne

scritto da Ilenia Violante 0 commenti 1 Minuti lettura
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Per anni YouTube ha osservato un comportamento in particolare. Ovvero quando un utente trova un video interessante, la prima cosa che fa è copiarne il link e incollarlo in un’app di messaggistica. È diventata un’abitudine naturale, ma Google sembra intenzionata a cambiare questa dinamica introducendo uno strumento di condivisione interno all’app stessa.

Secondo quanto comunicato dal team di YouTube sul proprio sito di supporto, è iniziato un test che permette di inviare video, Shorts e anche live streaming direttamente ai propri contatti presenti nell’app mobile. La procedura è molto semplice. Basta toccare il classico tasto di condivisione e comparirà una lista di persone a cui inoltrare il contenuto. All’interno della stessa finestra si può anche avviare una breve chat, annullare l’invio o cancellare i messaggi con un tocco prolungato sulla conversazione.

Per ora l’esperimento è rivolto solo a utenti maggiorenni in Irlanda e Polonia, ma la piattaforma ha lasciato intendere che, se il feedback sarà positivo, il lancio interesserà presto altri Paesi.

YouTube: una funzione molto richiesta, ma con alcune regole da rispettare

YouTube sta osservando con grande attenzione come gli utenti reagiranno a questa novità. Il team ha dichiarato di aspettarsi molti commenti e suggerimenti, utili per capire se il nuovo sistema di chat in-app potrà davvero diventare uno strumento stabile.

C’è però una condizione importante. Infatti per utilizzare la chat di YouTube è necessario accettare che i messaggi possano essere controllati, così da verificarne la conformità alle Linee guida della community. È una misura pensata per evitare abusi, spam e contenuti non sicuri, e ricalca il funzionamento già previsto in altri servizi Google. Ciò potrebbe però far sorgere qualche dubbio agli utenti, è per questo che i feedback, soprattutto in questa fase, diventano fondamentali.

Insomma, YouTube segue una strategia precisa. Intende mantenere le persone dentro l’app il più possibile, offrendo funzioni che prima erano delegate ad applicazioni esterne.

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