YouTube: arriva una nuova interfaccia per l’app per TV

Negli ultimi anni l’utilizzo di YouTube attraverso il televisore ha assunto un ruolo sempre più centrale. Tale scenario ha spinto la piattaforma a ripensare il modo in cui i contenuti vengono navigati e controllati su schermi di grandi dimensioni. In tale contesto si inserisce un aggiornamento rilevante del lettore video integrato nell’app per TV. Quest’ultimo è attualmente in fase di distribuzione su un’ampia gamma di dispositivi, inclusi quelli basati su sistemi operativi proprietari. Il cambiamento riguarda in modo diretto l’organizzazione delle informazioni e dei comandi visibili durante la riproduzione. Il rapporto tra video e canale è stato ridefinito. La piattaforma ha scelto di distinguere in modo più netto le azioni disponibili, separando la miniatura del canale dal pulsante Iscriviti. La prima consente di raggiungere la pagina del canale, mentre il secondo svolge la funzione di gestione dell’iscrizione.

YouTube: ecco cosa cambia per l’app per TV

Una delle modifiche più evidenti è la nuova collocazione del titolo del video. Il quale ora compare nell’angolo superiore sinistro dello schermo. Tale scelta separa visivamente il titolo dalla barra di avanzamento, ma introduce anche una variazione funzionale. Ovvero il titolo non è più selezionabile e non consente l’accesso diretto ai commenti o ai dati relativi al creatore. L’insieme di tali informazioni è stato concentrato in un controllo dedicato, identificato come Descrizione.

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L’aggiornamento interviene anche sulla disposizione complessiva dei controlli sotto lo scrubber. Le opzioni legate al canale e alle informazioni testuali sono collocate sul lato sinistro. Mentre al centro trovano spazio i comandi di riproduzione, come precedente, pausa o avvio e successivo. Sul lato destro sono invece raccolte le interazioni dell’utente, tra cui Mi piace, Non mi piace, l’accesso ai commenti, il salvataggio dei contenuti, i sottotitoli e le impostazioni.

E non è tutto. Il lettore introduce anche alcune funzioni aggiuntive. Per i contenuti sportivi trasmessi in diretta è stato inserito un controllo Multiview. Mentre gli utenti YouTube abbonati ai servizi Musica e Premium possono accedere a una specifica Modalità display. La distribuzione dell’aggiornamento non sta avvenendo in modo uniforme. Il rollout procede gradualmente e con un certo ritardo rispetto alle tempistiche iniziali. Confermando come il processo di aggiornamento non sia ancora giunto a completamento.