Xiaomi presenta lo stendibiancheria smart invisibile: la tecnologia che scompare dal soffitto

Xiaomi continua a esplorare nuove soluzioni per la casa intelligente e lo fa con un prodotto tanto semplice quanto ingegnoso, il Mijia Smart Invisible Clothes Drying Rack. Si tratta di uno stendibiancheria smart progettato per essere incassato nel soffitto, ideale per chi vive in ambienti di dimensioni ridotte e non vuole rinunciare all’estetica. A differenza di altri modelli Xiaomi già noti, questa versione adotta una singola asta lunga 2 metri, con uno spessore così ridotto da permetterne l’installazione in bagno, camera da letto o balcone.

Quando non è in uso, l’asta rientra completamente nel soffitto, lasciando la stanza visivamente pulita e ordinata. È una soluzione pensata per ottimizzare lo spazio, un tema sempre più importante nelle abitazioni moderne, soprattutto nei contesti urbani. Xiaomi sottolinea poi l’affidabilità del prodotto, dichiarando oltre 6.000 test di resistenza e una durata stimata di circa 8 anni con un utilizzo medio quotidiano.

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Funzioni smart, luce e prezzo: lo stendibiancheria Xiaomi che guarda al futuro

Come da tradizione Xiaomi, lo stendibiancheria non è solo “intelligente” nel nome. Il Mijia Smart Invisible Clothes Drying Rack integra una luce LED da 36W, utilizzabile sia come illuminazione principale sia come luce d’ambiente, con intensità e colore regolabili tramite l’app Mi Home. Attraverso la stessa app è possibile controllare apertura e chiusura e integrare il dispositivo con l’ecosistema IoT Xiaomi, creando automazioni insieme ad altri prodotti smart della casa.

Il prezzo di listino in Cina è di 1.149 yuan, circa 138 euro, che possono scendere a poco più di 110 euro grazie a coupon e incentivi locali. Al momento, però, Xiaomi non ha annunciato una distribuzione internazionale. Lo stendibiancheria smart resta un’esclusiva del mercato cinese. Resta comunque un esempio emblematico della strategia Xiaomi, che punta a rendere smart anche gli oggetti più quotidiani, trasformandoli in soluzioni tecnologiche discrete, funzionali e perfettamente integrate nella vita di tutti i giorni.