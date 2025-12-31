Xiaomi, aggiornamenti e mercato dell’usato: perché il 2026 cambierà le regole

Il 2026 segnerà un passaggio delicato per il mercato degli smartphone di seconda mano e, in modo particolare, per molti modelli Xiaomi oggi ancora molto diffusi. Il valore residuo di un telefono non dipenderà più soltanto dallo stato estetico o dall’autonomia della batteria, ma sempre di più dal software. Chi compra usato ha iniziato a ragionare come un investitore prudente, controlla fino a quando il dispositivo riceverà patch di sicurezza, valuta la compatibilità con le versioni più recenti del sistema operativo e si interroga sulla tenuta futura delle applicazioni essenziali.

In questo contesto, Xiaomi si trova davanti a una linea di confine netta. L’introduzione di HyperOS ha accelerato il processo di selezione naturale tra modelli ancora “attuali” e dispositivi destinati a diventare rapidamente poco appetibili. Nel 2026, uno smartphone che non potrà più aggiornarsi o che resterà fermo a versioni precedenti di Android sarà percepito come fragile, soprattutto per chi utilizza servizi bancari, strumenti di lavoro o app che gestiscono dati sensibili. Anche con hardware ancora valido, l’assenza di supporto ufficiale rischia di trasformare un buon telefono in uno poco interessante.

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Per questo motivo, molti proprietari Xiaomi potrebbero trovarsi davanti a una scelta obbligata, vendere prima della fine del supporto o accettare un forte ridimensionamento del prezzo

Xiaomi e i modelli più esposti: cosa accade quando il software invecchia

Alcune famiglie di smartphone Xiaomi sono particolarmente vulnerabili a questo processo. I modelli di fascia alta lanciati qualche anno fa, come quelli appartenenti a generazioni precedenti della serie numerica, hanno ancora buone prestazioni, ma stanno arrivando al termine del loro ciclo di aggiornamenti. Questo li colloca in una posizione scomoda. Troppo recenti per essere considerati “vecchi”, ma già esclusi dalle garanzie software che oggi fanno la differenza per chi acquista usato.

Un discorso simile vale per la fascia media. Quando migliaia di utenti decidono di rivendere lo stesso modello nello stesso periodo, l’effetto sui prezzi è immediato. L’abbondanza di offerta, unita alla fine del supporto, spinge gli acquirenti a trattare al ribasso o a rivolgersi direttamente a dispositivi più nuovi, magari meno potenti ma ancora aggiornati.

Le conseguenze dell’obsolescenza software vanno oltre il semplice valore economico. Con il tempo, molte applicazioni smettono di funzionare correttamente su versioni datate del sistema operativo. I servizi di pagamento e le app bancarie sono spesso i primi a imporre restrizioni, ma anche social network e piattaforme di messaggistica seguono la stessa strada. Un telefono che oggi appare perfettamente funzionante può diventare limitato nel giro di pochi mesi, riducendo drasticamente il suo appeal.