Xbox apre lo store mobile: sull’app arrivano finalmente gli acquisti diretti

Dopo anni di attese e limitazioni, Xbox compie un passo significativo nel mondo mobile. Sull’app ufficiale Xbox per Android e iOS è finalmente possibile acquistare videogiochi e contenuti extra direttamente dallo smartphone. La novità è attualmente disponibile come test nel canale Beta, ma i primi riscontri arrivano già da diversi Paesi.

È importante chiarire subito un aspetto fondamentale. Non si tratta di uno store alternativo a quelli di Apple o Google. Il catalogo disponibile è lo stesso presente su console Xbox e su PC Windows. L’app diventa quindi un’estensione naturale dell’ecosistema Xbox, non un marketplace indipendente. Gli utenti possono acquistare giochi e add-on per ritrovarli pronti al download sulla propria console o sul computer.

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Le prime segnalazioni sono emerse grazie a screenshot condivisi online. Le immagini mostrano chiaramente prezzi in diverse valute, inclusi euro, dollari e sterline. Ciò indica un test piuttosto ampio, non limitato a una singola area geografica. A diffondere per primo la notizia è stato Tom Warren, giornalista di The Verge da sempre molto vicino al mondo Microsoft. Al momento, però, Xbox non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali.

Funzioni complete e integrazione totale: Xbox punta su semplicità e continuità

Lo store integrato nell’app Xbox non è una soluzione minimale. È presente una barra di ricerca efficace e sono disponibili diversi filtri per esplorare il catalogo. Gli utenti possono navigare tra generi, modalità di gioco, numero di giocatori e funzionalità supportate. In passato, la consultazione del catalogo era già possibile, ma ogni acquisto richiedeva un passaggio forzato sul sito web. Ora questo limite viene finalmente superato.

Una delle funzioni confermate riguarda anche la lista dei desideri. I giochi possono essere aggiunti alla wishlist direttamente dall’app. La gestione appare ancora essenziale, ma la sincronizzazione con l’account Xbox è attiva. Questo significa che ogni titolo aggiunto sarà visibile anche su console e PC.

Resta ancora qualche incertezza su altri servizi. Non è chiaro se sarà possibile acquistare o rinnovare Xbox Game Pass direttamente dall’app. Alcuni indizi fanno pensare che la funzione potrebbe arrivare in seguito, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. È probabile che Xbox stia procedendo con cautela, valutando l’impatto di questa novità su scala globale.