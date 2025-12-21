Windows 11 tra promesse di velocità e nuovi rallentamenti nascosti

Windows 11 torna a far discutere dopo l’ultimo aggiornamento cumulativo di dicembre, che introduce una modifica tecnica destinata a incidere sull’esperienza quotidiana. Con l’update destinato a Windows11 24H2 e 25H2, l’azienda ha infatti deciso di rendere sempre attivo il servizio AppX, noto anche come Appxsvc. In precedenza questo processo entrava in funzione solo quando necessario, ad esempio durante l’uso delle applicazioni del Microsoft Store. Ora invece Windows 11 lo avvia automaticamente all’accensione del sistema e lo mantiene in esecuzione in background.

Secondo Microsoft, tale decisione sarebbe legata al miglioramento dell’affidabilità in alcune situazioni specifiche, ma la spiegazione appare piuttosto generica. Il servizio AppX è da tempo oggetto di segnalazioni nei forum tecnici per il suo consumo elevato di risorse, soprattutto su CPU, memoria e disco. Su computer recenti l’impatto potrebbe essere limitato, ma su dispositivi meno potenti o datati la differenza rischia di essere percepibile fin dai primi minuti di utilizzo. Windows 11, che già fatica a scrollarsi di dosso l’etichetta di sistema esigente, si trova così al centro di nuove critiche. L’aggiornamento non introduce rallentamenti visibili per tutti, ma cambia l’equilibrio interno del sistema operativo.

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Windows 11 e il servizio AppX sempre attivo, cosa c’è dietro la scelta

La decisione di Microsoft sembra legata a un obiettivo strategico più ampio che riguarda la distribuzione delle applicazioni. Windows 11 si prepara infatti a unificare gli aggiornamenti delle app del Microsoft Store con il canale WindowsUpdate. Per rendere possibile questo meccanismo, i servizi legati allo Store devono rimanere costantemente pronti a intervenire. Da qui la necessità di mantenere AppX sempre attivo.

Il rovescio della medaglia riguarda però l’utente finale, che potrebbe notare un sistema meno reattivo, soprattutto in fase di avvio. Disattivare manualmente il servizio potrebbe sembrare una soluzione immediata, ma Microsoft avverte che questa operazione può compromettere il corretto funzionamento delle app e degli aggiornamenti di sistema.

Windows 11 si trova quindi in una situazione di equilibrio delicato tra automazione e controllo. Da un lato offre un ecosistema più integrato e aggiornamenti centralizzati, dall’altro riduce il margine di intervento dell’utente sulle risorse del sistema. Per chi utilizza PC di fascia alta, l’impatto potrebbe restare marginale, ma per chi lavora su macchine essenziali il cambiamento rischia di farsi sentire. Resta da capire se Microsoft interverrà con ulteriori ottimizzazioni o se questo nuovo equilibrio diventerà definitivo.