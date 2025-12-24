WhatsApp vuole far crescere i canali: arriva una nuova scorciatoia per invitarne i follower

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La macchina evolutiva di WhatsApp continua a girare senza sosta. Meta investe sempre di più nell’ecosistema dei Canali, diventati ormai un pilastro della piattaforma insieme a gruppi, community e messaggistica privata. Dentro questa strategia di espansione si inserisce una piccola ma significativa novità individuata nella beta 2.26.1.8 per Android, rilasciata in queste ore a un primo gruppo ristretto di tester.

Una spinta concreta alla crescita dei canali

Fino ad oggi, invitare una persona a seguire un canale era un’operazione un po’ macchinosa: bisognava copiare il link, incollarlo in chat, sperare che venisse aperto e poi che la persona ricordasse di premere “Segui”. La nuova funzionalità semplifica radicalmente la catena.

Nella pagina informativa del canale compare una nuova opzione dedicata agli amministratori: una scorciatoia che permette di selezionare i contatti a cui suggerire il canale in modo immediato. Una volta scelti i destinatari, WhatsApp genera automaticamente un messaggio invito che appare nelle loro chat, con tanto di pulsante dedicato per aprire il canale e seguirlo in un tap. È un meccanismo simile all’invito ai gruppi, ma ottimizzato per un contesto broadcast. E rappresenta un chiaro segnale: Meta vuole rendere i canali più virali, più scoperti, più condivisi.

Come funziona il nuovo sistema di invito

Il processo è estremamente lineare:

l’amministratore apre il pannello informativo del proprio canale;

seleziona la nuova voce dedicata agli inviti;

sceglie i contatti;

WhatsApp genera e invia il messaggio automatico.

Il risultato è un invito ordinato, chiaro, riconoscibile, che porta direttamente al canale e abbassa drasticamente la frizione all’ingresso. Non solo: dà agli admin un nuovo strumento di engagement organico, senza ricorrere a link esterni, QR o passaggi manuali. La funzione, però, è ancora in fase di rollout controllato: pochi utenti l’hanno ricevuta e non esiste una data ufficiale per il rilascio globale.

Un tassello della strategia di espansione di Meta

Il ritmo con cui WhatsApp sta aggiornando i canali testimonia una chiara ambizione: trasformarli in uno spazio di comunicazione centrale, non un semplice accessorio.

Inviti più rapidi significa:

più canali scoperti,

maggiori follower,

più creator e aziende incentivati ad aprirne uno,

e un ecosistema più ricco, capace di competere con Telegram.

Questa piccola funzione va letta esattamente così: un acceleratore della crescita.