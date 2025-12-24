WhatsApp vuole far crescere i canali: arriva una nuova scorciatoia per invitarne i follower

La macchina evolutiva di WhatsApp continua a girare senza sosta. Meta investe sempre di più nell’ecosistema dei Canali, diventati ormai un pilastro della piattaforma insieme a gruppi, community e messaggistica privata. Dentro questa strategia di espansione si inserisce una piccola ma significativa novità individuata nella beta 2.26.1.8 per Android, rilasciata in queste ore a un primo gruppo ristretto di tester.
Una spinta concreta alla crescita dei canali
Fino ad oggi, invitare una persona a seguire un canale era un’operazione un po’ macchinosa: bisognava copiare il link, incollarlo in chat, sperare che venisse aperto e poi che la persona ricordasse di premere “Segui”. La nuova funzionalità semplifica radicalmente la catena.
Nella pagina informativa del canale compare una nuova opzione dedicata agli amministratori: una scorciatoia che permette di selezionare i contatti a cui suggerire il canale in modo immediato. Una volta scelti i destinatari, WhatsApp genera automaticamente un messaggio invito che appare nelle loro chat, con tanto di pulsante dedicato per aprire il canale e seguirlo in un tap. È un meccanismo simile all’invito ai gruppi, ma ottimizzato per un contesto broadcast. E rappresenta un chiaro segnale: Meta vuole rendere i canali più virali, più scoperti, più condivisi.
Come funziona il nuovo sistema di invito
Il processo è estremamente lineare:
- l’amministratore apre il pannello informativo del proprio canale;
- seleziona la nuova voce dedicata agli inviti;
- sceglie i contatti;
- WhatsApp genera e invia il messaggio automatico.
Il risultato è un invito ordinato, chiaro, riconoscibile, che porta direttamente al canale e abbassa drasticamente la frizione all’ingresso. Non solo: dà agli admin un nuovo strumento di engagement organico, senza ricorrere a link esterni, QR o passaggi manuali. La funzione, però, è ancora in fase di rollout controllato: pochi utenti l’hanno ricevuta e non esiste una data ufficiale per il rilascio globale.
Un tassello della strategia di espansione di Meta
Il ritmo con cui WhatsApp sta aggiornando i canali testimonia una chiara ambizione: trasformarli in uno spazio di comunicazione centrale, non un semplice accessorio.
Inviti più rapidi significa:
- più canali scoperti,
- maggiori follower,
- più creator e aziende incentivati ad aprirne uno,
- e un ecosistema più ricco, capace di competere con Telegram.
Questa piccola funzione va letta esattamente così: un acceleratore della crescita.